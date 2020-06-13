В Жлобине - чрезвычайная ситуация из-за распространения коронавируса 3 13.06.2020, 18:59

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Новые случаи заражения есть среди кондукторов местного автопарка и на мясокомбинате.

- На больничном листе нахожусь уже 32 день, постоянная температура от 37 до 39, тесты не делали не одного, обоняния нет уже больше месяца, - пишет телеграм-каналу «Баста» жительница города. - Хожу на приемы каждые три четыре дня, в очередях проводишь по 6-8 часов.

В Жлобине информируют о чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. А кондукторы в общественном транспорте ездят без средств защиты. Уже были случаи заражения среди них. Много людей в автобусах без средств защиты.

- Очаг коронавируса – в колбасном цехе Жлобинского мясокомбината, - пишет работник предприятия. - Всех заведующих складов и мастеров отправили на самоизоляцию так как у семи человек уже есть подтвержденный коронавирус. Вход в комбинат строго в масках, но за пределами КПП все маски снимают.

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