В воскресенье днем будет до +29°С 13.06.2020, 19:13

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Прогноз синоптиков на ближайшие дни.

14-15 июня погоду будут формировать малоподвижные фронтальные разделы и неустойчивая влажная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает pogoda.by.

14 июня на большей части территории страны дожди, днем в отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, восточный порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем +16..+23°С; в юго-восточных районах ночью +18..+19°С, днем +24..+29°С.

15 июня на большей части территории страны кратковременные дожди, ночью в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +21..+27°С, в юго-восточных районах до +29°С.