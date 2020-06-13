Ученые обнаружили планету, похожую на Землю 13.06.2020, 19:48

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Специалисты называют эту планету «зеркальным отражением» Солнца и Земли.

Ученые, возможно, обнаружили внеземную жизнь на после открытия новой звезды и планеты, которые они называют «зеркальным отражением» Солнца и Земли, пишет usa.one.

Сотрудники Института исследований солнечной системы имени Макса Планка в Геттингене утверждают, что звезда и планета, которых назвали Kepler-160 (KOI-456.04), максимально подобны нашей Солнечной системе, по сравнению с любыми другими, ранее известными науке. Несмотря на то, что звезда и планета находятся на расстоянии около 3000 световых лет, ученые полагают, что они потенциально могут обеспечить человеческую жизнь.

Планета примерно в два раза больше Земли, однако, согласно исследованию, она вращается вокруг своей звезды на расстоянии, которое может позволить жизни существовать. Его солнце - красный карлик, температура которого составляет около 5200 градусов, что всего на 300 градусов ниже нашего Солнца. Исследователи также считают, что для формирования и развития этой планете, возможно, понадобилось в два раза больше времени, чем Земле.

Помимо Kepler-160 были обнаружены другие планеты, которые по соседству вращаются вокруг звезды. Их названия похожи - Kepler-160b and Kepler-160c.

«Наше исследование особенно важно для поиска маленьких планет размером с Землю. Наш анализ показывает, что Kepler-160 вращается вокруг не двух, а четырех планет», - сказал Руководитель исследования, доктор Рене Хеллер.

Доктор Хеллер рассказал, что KOI-456.01 - относительно большая, по сравнению другими планетами, которые считаются потенциально обитаемыми. Он отметил, что сочетание ее размера - почти в два раза меньше Земли и наличия звезды-хозяина, похожего на Солнце, делает планету такой особенной.

Ученые также считают, что KOI-456.04 может иметь поверхностные воды, также, как и Земля. Хотя удивительное открытие внушает надежду на знакомство с новой внеземной жизнью, исследователи допускают возможность ошибки в расчетах. Кроме того, по словам ученых, они 85 процентов уверены, что KOI-456.01 - это планета, но для того, чтобы официально назвать ее планетой, требуется 99 процентов - для чего проводятся дополнительные исследования.