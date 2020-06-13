ИП из инициативной группы Тихановской: Я отложил работу, чтобы ездить по регионам 13.06.2020, 20:08

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Фото: belsat.eu

Павел Журик говорит, что поддержка белорусов вдохновляет и очень помогает в работе.

Belsat.eu поговорил с 37-летним индивидуальным предпринимателем Павлом Журиком, который собирает подписи на пикетах Светланы Тихановской:

- Мы в турне по стране, ездим по районным городам. Светлана сказала, что опасается за инициативную группу, что могут быть провокации и задержания. В районных городах с этим легче, здесь люди больше знают друг друга.

Я подписчик канала мужа Светланы «Страна для жизни» Сергея Тихановского. Мне импонируют его идеи. Если это его идеи – то и ее. В общем, мы за Сергея. Я отложил работу, отложил заказчиков. Много хороших людей увидел. Нас принимают, с жильем помогают. Поддержка людей вдохновляет и очень помогает в работе. Мы бы одни не справились.

В Беларуси все боятся, но кто-то перешагнул через этот страх. Честно, я попросту перестал бояться, и все. Наверное, уже пережил этот страх. На наших пикетах всегда слежка. Глаз уже искушенный, мы начали их находить довольно быстро. Сразу все было очень неорганизованно. Не могли сразу сообразить, кто что делает. Делали впервые – все на коленке. Теперь все организовали.