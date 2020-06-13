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В Беларуси из аптек изымут одно из лекарств для диабетиков

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  • 13.06.2020, 20:16
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В Беларуси из аптек изымут одно из лекарств для диабетиков
Иллюстрационное фото

Такое решение 10 июня приняло Министерство здравоохранения.

В Беларуси из аптек изымут препарат для диабетиков, содержащий высокий уровень опасного вещества. Такое решение 10 июня приняло Министерство здравоохранения, пишет tut.by.

Эксперты оценивали уровень генотоксической примеси N-нитрозодиметиламина, обладающей вероятными канцерогенными свойствами на основании результатов исследований на животных, в метформин-содержащих лекарствах, находящихся в обращении в Беларуси.

В препаратах немецкого производства МЕТФОГАММА 1000 и МЕТФОГАММА 850 было выявлено превышение содержания опасного вещества. Само лекарство является гипогликемическим средством, применяемым при сахарном диабете.

Теперь препарат будет изъят из обращения, соответствующее решение подписала замминистра здравоохранения — главный санитарный врач Наталья Жукова.


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