Какие авто пригоняли белорусы из США и Европы 10-20 лет назад 13.06.2020, 20:43

1,758

Подборка моделей, которые белорусы ввозили из-за границы.

Зачем покупать здесь, если можно пригнать? Из США, Европы, России - все зависит от обстоятельств, а они за три десятка лет менялись неоднократно. Вспомним эти вехи, а также те модели, которые белорусы с особым удовольствием ввозили из-за границы, пишет для abw.by Иван Кришкевич.

1990-е

Фото: abw.by

Открывшиеся границы и либеральные условия растаможки в начале 1990-х способствовали пригону самых разных автомобилей из-за рубежа. Загвоздка состояла лишь в том, что финансовые возможности большинства белорусов были сильно ограничены, так что речь все равно шла о довольно возрастных автомобилях - от 7-8 лет и старше. Соответственно первыми хитами стали Volkswagen Golf I и II, Passat II и Santana, Opel Ascona, Audi 80 B2 и 100 С2 (43) и, конечно же, Mercedes W123.

Фото: abw.by

Во второй половине 1990-х самыми популярными были модели среднего и большого класса от немецких производителей - "бочка" Audi 80 (B3/В4) и "сигара" 100 (С3/С4), BMW 3-й серии (Е30 и Е36) и 5-й (Е34), Mercedes W123 и W124, Volkswagen Passat B3, Ford Sierra и Scorpio, Opel Vectra A и Omega А - для тех, кто побогаче, и модели гольф-класса - Volkswagen Golf II и III, Opel Kadett, Ford Escort/Orion - для тех, кто победнее. Коммерсанты открывали для себя Volkswagen T3 и T4 и Ford Transit

Фото: abw.by

Но ведь были и альтернативы! Любители итальянского шика выбирали спортседаны Alfa Romeo 164 и 155 либо "директорские" Lancia Thema / Fiat Croma, "экспериментаторы" - умопомрачительный Citroёn XM или более скромную Xantia, а более умеренные, но желающие чего-то оригинального и элегантного - Peugeot 605 или 405. А ведь были еще шведские автомобили - Saab 9000 и 900, Volvo 700-й и 900-й серий.

Само собой, были востребованы и другие классы, марки и модели (так, относительно популярными были Renault 19, Peugeot 309, Nissan Sunny, Toyota Corolla), но все же настоящими хитами были немецкие автомобили.

2000-е

Фото: abw.by

Благосостояние народа растет, но все равно он отдает предпочтение "бэушке", а потому следует за мировыми тенденциями автомобильной моды как минимум с 5-летним запаздыванием. Соответственно запрос на среднеразмерные минивэны и компактвэны формируется и удовлетворяется уже ближе к 2000-м.

В этом сегменте хиты - европейские среднеразмерные УПВ Renault Espace, VW Sharan / Ford Galaxy / Seat Alhambra, а также Peugeot 806 / Citroёn Evasion / Fiat Ulysse / Lancia Zeta и американские вэны Chrysler (Grand) Voyager и Dodge (Grand) Caravan - одни из наиболее популярных моделей из США тех лет.

Фото: abw.by

Компактвэны в Европе массово появились ближе к концу 1990-х, у нас они становятся популярными ближе к середине 2000-х. В числе пионеров - Renault Scenic и Opel Zafira A, а затем и Citroёn Xsara Picasso.

Еще одна примета времени - SUV, которым только предстоит перевоплощение в кроссоверы. Они куда популярнее нишевых внедорожников классической конструкции, но даже их время приходит во второй половине 2000-х. Хотя даже самые желанные - премиальные BMW X5 (Е53) и Mercedes ML (W163) - по количественному показателю уступают популярным легковым моделям этих же марок.

Фото: abw.by

Собственно о традиционных моделях говорить не так интересно: просто белорусы стали пригонять автомобили более свежих поколений. Так, вместо Audi 80 в начале 2000-х стали ввозить А4 (В5), а ближе к 2010-м перешли на А4 (В6). Точно так же Audi поколения 100/А6 (C4) сменила принципиально новая модель A6 (C5), а затем и ее стала теснить более современная A6 (C6).

В начале 2000-х активно гоняли BMW E36, затем перешли на Е46 и Е39, самым популярным из Mercedes стал W210, на смену Ford Sierra пришел Mondeo, последовательно "обновлялись" поколения Opel Astra (F, G) и Vectra (B, C).

Фото: abw.by

Отчасти это стимулировалось действовавшими тогда таможенными пошлинами: для автомобилей в возрасте старше трех и до 10 лет включительно действовала ставка 0,35 евро за "кубик", тогда как для остальных категорий было минимум 0,6 евро. Соответственно старались пригонять автомобили именно в таком возрастном коридоре. Более старые поколения были востребованы, но это были уже "домашние запасы", несколько лет проведшие в РБ.

А еще в 2000-х монополии "немцев" пришел конец. В первую очередь за счет автомобилей французских марок. Например, Renault Megane, Peugeot 307 и Citroёn Xsara гнали довольно активно, равно как и Renault Laguna II, Peugeot 406 и Citroёn Xantia. Также позиции "французов" очень сильно укрепили однообъемники, о которых мы уже сказали выше.

Фото: abw.by

Перестали быть "белыми воронами" и японские автомобили. Mazda 323 и 626, а затем 3 и 6, Toyota Corolla и Avensis, Subaru Legacy, Outback и Forester, Honda Civic и Accord разных поколений были если не бестселлерами белорусской "вторички", то в числе популярных моделей точно.

Фото: abw.by

Более упорядоченным стал поток автомобилей из США. Меньше экзотики, больше типовых решений: американские версии Subaru (прежде всего Outback и Forester), BMW (X3 и X5), Toyota (Camry), Volkswagen (Beetle, Passat, Jetta), Audi (A4), Mitsubishi (Galant), а из американских марок - легковые модели Chrysler (Neon, Sebring) и внедорожники Jeep (Grand Cherokee).

2010-е

Фото: abw.by

Это десятилетие отметилось сразу тремя (!) шоковыми событиями для ввоза подержанных автомобилей в нашу страну, что отразилось и на предпочтениях белорусов.

Так, 2010-2011 гг. - время массового импорта "бэушки" из Европы и США в преддверии повышения таможенных пошлин до уровня российских. Напомним, что "день икс "наступил 1 июля 2011 года. Что в ускоренном порядке гнали белорусы?

Фото: abw.by

Из Штатов - уже упоминавшиеся минивэны Voyager и Caravan, только более поздних поколений и лет выпуска, а кроме того - Chrysler Pacifica, Chrysler 300C, Lexus RX, Nissan Murano, Mercedes W211, ML (W164), Audi Q7 и далее по списку.

Основной вал шел из Европы, и в считаные недели, а то и дни оттуда притащили все, что движется и не движется, только бы успеть до повышения пошлин. Так что набор машин был самым разнообразным, начиная с Renault Laguna II и Citroёn C5 и заканчивая Hyundai Santa Fe, Volkswagen Passat B6 и Touran.

Фото: abw.by

Далее вентиль был перекрыт, но не полностью: тонкой струйкой пошли "проходные" (то есть подпадающие под минимальные ставки) машины в возрасте 3-5 лет с двигателем объемом до 1,5 л. Символ тех лет - Renault Scenic III 1.5 dCi. Собственно французский двигатель стал "пропуском" на наш вторичный рынок для Renault Megane, Scenic и Laguna III, Nissan Qashqai, Note.

По этой же причине обрели актуальность турбомоторы 1.2 TSI и 1.4 TSI, с которыми к нам ввозили подержанные Volkswagen Golf, Passat, Touran, Skoda Octavia, Audi A3, Seat Leon и т.д. Были и другие популярные двигатели (например, 1.4 HDI для Peugeot, Citroёn и Ford, 1.4 D-4D для Toyota Auris/Yaris). Отойдя от шока, белорусы стали постепенно присматриваться и к более объемным моторам - 1.6 и 2.0. Но тут произошли события, которые на время отвернули наших людей от европейского рынка.

Фото: abw.by

В конце 2014 года резкая девальвация российского рубля при сохранении цен в национальной валюте привела к практически двукратному удешевлению автомобилей из России (новых и подержанных) в валютном выражении. И на ближайшие несколько лет главным поставщиком автомобилей в нашу страну стала Россия. А хитами стали новые "бюджетники" Volkswagen Polo, Hyundai Accent и Tucson, KIA Rio, Ceed и Sportage, Renault Duster, Lada Vesta, а также целая россыпь свежей "бэушки" - те же KIA Sportage, Chevrolet Cruze, Ford Focus и так далее.

Фото: abw.by

С одной стороны, белорусский автопарк обновился за счет новых или очень свежих машин, с другой - о разнообразии говорить не приходилось: по большому счету все сводилось лишь к нескольким маркам и преимущественно бюджетным моделям. С восстановлением цен привлекательность российского направления постепенно снижалась, белорусы снова вспомнили про Европу и США.

Из-за океана стали возить Ford Fusion, Chevrolet Cruze, Buick Encore, Ford Escape, Toyota Prius, Hyundai Santa Fe. Да, не все модели - "проходные" по объему, но сильно поврежденные машины брали в возрасте до трех лет и растаможивали по стоимости.

Из Европы продолжали возить малолитражки (тут очень кстати Ford стал устанавливать двигатели 1.0 Ecoboost и перешел с объема 1,6 л на 1,5), постепенно наращивая интерес к дизельным моторам 1.6 и 2.0 (Citroёn C4 Grand Picasso, Peugeot 508, Peugeot 3008, VW Passat, Skoda Octavia и Superb).

Фото: abw.by

Ну а весной 2019 года как гром среди ясного неба прогремел 140-й указ - и с появлением возможности льготной растаможки белорусы вспомнили о любимых родственниках, а также о том, что можно ведь заказывать автомобили из США и ЕС.

Так с дизельными Ford Mondeo из Европы и бензиновыми Fusion из Штатов мы и въехали в 2020-е. Второй год подряд наблюдаем небывалое разнообразие автомобилей: мы снова видим европейские и американские модели, не только седаны и кроссоверы, но и универсалы, компактвэны и даже (пусть и в куда меньших количествах) купе и кабриолеты.

Хиты нашего дня (помимо актуальных поколений премиальных "немцев" и пресловутых Passat) - американские Chevrolet Malibu, Buick Encore, европейские Citroёn C4 Grand Picasso, Peugeot 308, Renault Espace, Opel Insignia, а также Volvo XC60 и Skoda Octavia как из Европы, так и из России…

К этим моделям, равно как и к их происхождению, можно относиться по-разному. Но, пожалуй, все согласятся с тем, что сама возможность выбора и его широта - это хорошо.