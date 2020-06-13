До какой степени «Саша 3%» боится белорусов? 5 13.06.2020, 20:50

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Фото: tut.by

На встречу с Лукашенко в Полоцке отправили руководство БРСМ и работников райисполкома.

- Только сегодня увидел фото со встречи «Саши три процента» с жителями родного города, - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель из Полоцка. - Глаза на лоб вылезли.

По работе часто бываю в исполкоме, многих знаю, лично. Каково же было мое удивление, когда на фото я увидел столько знакомых лиц! Здесь и замначальника управления по труду Атрахимович и Труханов, работники управления по образованию Титова и Волосевич, остальных не буду называть, чтобы не «спалиться».

Рядовых брсмовцев даже постеснялись брать на встречу. Были только руководители ячеек, которые усиленно изображали «молодых блогеров», снимая Сашу на смартфоны. Интересно, эти видео всплыли хоть где?

Ни одного рядового жителя Полоцка на фото я не увидел. «Массовка» только из трижды проверенных. Представьте, до какой степени «Саша 3%» боится собственного народа?