Коронавирус распространяется по Брестской области 1 13.06.2020, 21:12

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Заражение обнаружено в детской школе искусств Пружан.

Коронавирус распространяется по Пружанам Брестской области. Заражение обнаружено среди работников продуктового магазина "Верас" и в детской школе искусств, сообщает телеграм-канал "Баста".

"Экстренно закрылся очень популярный в Пружанах магазин "Верас", персонал на карантине минимум до 16 июня. Экспресс-тестов нет, делают ПЦР", - написал один из читателей.

"В городе Пружаны Брестской области в продуктовом магазине "Верас" на улице Полесской, 5 почти у всех продавцов подтверждённые тесты на Covid-19”, - сообщил другой житель райцентра.

"Часть преподавателей детской школы искусств города Пружаны отправили на самоизоляцию после подтверждения теста на Covid-19", - сообщает подписчик.