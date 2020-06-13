Коронавирус распространяется по Брестской области

Коронавирус распространяется по Брестской области1
- 13.06.2020, 21:12
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Заражение обнаружено в детской школе искусств Пружан.
Коронавирус распространяется по Пружанам Брестской области. Заражение обнаружено среди работников продуктового магазина "Верас" и в детской школе искусств, сообщает телеграм-канал "Баста".
"Экстренно закрылся очень популярный в Пружанах магазин "Верас", персонал на карантине минимум до 16 июня. Экспресс-тестов нет, делают ПЦР", - написал один из читателей.
"В городе Пружаны Брестской области в продуктовом магазине "Верас" на улице Полесской, 5 почти у всех продавцов подтверждённые тесты на Covid-19”, - сообщил другой житель райцентра.
"Часть преподавателей детской школы искусств города Пружаны отправили на самоизоляцию после подтверждения теста на Covid-19", - сообщает подписчик.