«Живем, как на пороховой бочке»: В Борисове взбунтовались предприниматели 13.06.2020, 21:25

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Фото: mlyn.by

ИП выступают против снова местного рынка.

Из Борисова журналистам опять поступил вопрос от предпринимателей о закрытии рынка, на этот раз в микрорайоне Лядище. Работающие там «частники» уже не первый месяц пытаются отстоять свое место, к ним присоединились и жители этого бывшего военного городка. Узнать о судьбе лядищенского рынка отправился mlyn.by.

Несмотря на будний день на мини-рынке в Лядищах многолюдно. Большинство покупателей идут за фруктами и овощами, другие — прицениваются. Рынок небольшой, но так и задумывалось изначально — создан для жителей Лядищей, ближайших микрорайонов Дымки и Пивзавод. Здесь можно купить буквально все: от продуктов питания до одежды, даже есть зоомагазин. По словам местных, несколько раз в неделю приезжают автолавки с мясокомбината и хлебопродуктов. Огорчает то, что большинство павильонов закрыты: из 20 работает всего 7.

Фото: mlyn.by

— У этих предпринимателей закончился договор аренды, а новый с ними продлить у меня нет права. Рынок у меня забирают, — поясняет директор Иван Ярош. — Поэтому многие павильоны сейчас пустуют. Люди поуходили.

Фото: mlyn.by

Иван Ярош купил рынок в Лядищах 15 лет назад через аукцион.

— 25 тысяч долларов заплатил за эту площадку и пару палаток, — вспоминает хозяин рынка. — Даже коммуникаций никаких не было. Всего 0,42 га — это сама площадка, прилегающая зеленая зона и парковка. К слову, за все это плачу немаленькие налоги — 4 тысячи рулей в год. Сразу решил натянуть над рынком купол, так сказать, сделать его крытым. Нашел российского инвестора. Произвели проектно-изыскательские работы, это тоже, кстати, стоило денег. И тут нам говорят: что вы там построите? Оказалось, под рынком, прямо по центру проходит водопроводная труба высокого давления. И в случае ее прорыва, приедет бульдозер и начнет копать. Трубу же нужно ремонтировать. А я-то об этом не знал. Так что метровый фундамент не положишь и блочных павильонов не сделаешь.

Фото: mlyn.by

Общими усилиями пытались найти выход из сложившейся ситуации. Тогдашняя администрация города пошла на встречу предпринимателю — выдали архитектурно-планировочное задание. Сделали проект, по которому на территории рынка возвели павильоны: кто-то из предпринимателей за свои средства, часть — построил Ярош.

Фото: mlyn.by

— Всего возвел порядка 300 «квадратов»: это павильоны и роллеты, — уточняет директор. — Обгородил территорию рынка бетонным забором, а это 250 погонных метров. Уложил тротуарную дорожку к главному входу на рынок, сделал водоотвод. Ну и, конечно же, «завел» канализацию, водопровод, электричество. Теперь пришла бумага с отказом мне в аренде земельного участка. Говорят, что я не вложился в какие-то сроки. Я должен был сдать полностью построенный рынок, через три месяца после его покупки. А как мне было организовывать капитальное строительство на этой трубе? Если имелись вопросы по договорным отношениям, их нужно было решать сразу же, а не по истечении 15 лет. Рынок покупал через аукцион, а земля государственная, она не продается. Вот и весь разговор. До понедельника должен забрать свое имущество и освободить территорию. Куда я заберу тот же забор? На балкон положу? Или вон павильон, где санузел, куда мне деть? — задается вопросами мужчина.

Фото: mlyn.by

По логике, забрать Иван Ярош должен и павильоны, в которых сейчас торгуют частники. А у многих из них заключены договоры до 2022 года. Как вариант, предложить частникам выкупить их…

— Если павильоны заберут, то на рынке останется три частника, вернемся в 2000 год. А куда в туалет ходить? — сетует Наталья. — Да и не все павильоны вывозные, многие нужно разбирать.

Работники сплотились: собирают подписи, звонят на прямые линии. Вот и на встречу с корреспондентом нашего портала пришли практически все предприниматели.

Фото: mlyn.by

Алексей работает на рынке более 15 лет. Продает вещи и разную мелочевку. Говорит, трудился здесь еще до того, как появились павильоны — в палатках. По словам частника, держаться на плаву получается в большей степени за счет постоянных клиентов.

— Покупатели у меня одни и те же. За столько лет уже все друг друга знаем «поименно», — с улыбкой рассказывает мужчина. — Даже в долг даю, понимаю, что не всегда есть возможность сразу что-то купить. Живу рядом с рынком, так иногда могут и домой позвонить. Мол, не успел до закрытия, продай, к примеру, шапку. Тогда иду и открываю, всякое бывает. Нам, чтобы наработать круг клиентов на новом месте, нужно отстоять не меньше десяти лет. А в нынешних условиях мы не сможем их привлечь быстро.

Фото: mlyn.by

— Живем, как на пороховой бочке, — говорит Алеся. Она продает фрукты и овощи. — А теперь хозяину рынка не продлевают аренду. Сказали, сносить павильоны. Соответственно, наша судьба также в подвешенном состоянии: то ли нас закроют, то ли скажут подождать, пока здесь будут что-то строить. Не понятно. Постоянно приходят, проверяют документы. Недавно завезли товар. Что делать дальше, ума не приложу. Вот скажите, на каком рынке выгоняли «ипэшников», когда шла реконструкция. Ну сместите нас в одну кучу, сделайте все нужные работы, потом верните на место. В чем проблемы?!

Алеся также работает здесь с самого открытия рынка. Вспоминает, как в жару приходилось торговать в палатках:

Фото: mlyn.by

— И ничего, как-то работали. Теперь вот построила павильон с кондиционером. На улице за тридцать градусов жары, а у меня комфортно. Да и овощи сохраняются лучше.

— Куда нам идти теперь работать? На рынок в Углы? Куда никто из покупателей за чаем и шоколадом точно не поедет. Это за городом. Или предложат нам арендовать помещение в каком-нибудь новом торговом центре. Там мы будем работать лишь на одну аренду, — считает Алексей, который торгует продуктами питания. — Сейчас и так покупателей уменьшилось в связи с эпидобстановкой. Особо не зарабатываем. Так еще и без работы останемся. Поэтому отсюда мы не уйдем! Будем стоять, как и стояли! Пускай сносят павильоны вместе с продуктами.

Фото: mlyn.by

Продают здесь горожане и излишки со своего приусадебного участка. Для этого на рынке сделали, как их прозвали в народе, «колхозные ряды». На выходных они заполнены, некоторым даже приходится прихватывать с собой стульчик. Пенсионер Владимир Иванович живет рядом с рынком, овощи выращивает на даче в Стаях. Излишки со своего огорода каждый год везет на рынок в Лядище.

— Сейчас начинается сезон, а рынок собираются закрыть. Как так? Людям нужна работа. Если можно так выразиться: рынок кормит пенсионеров. Где нам торговать, под магазинами? Да и плату за то, что мы здесь продаем, никто не берет. Очень удобно.

— Кому мешает рынок? Для нас очень удобно, — подошел местный житель. — Сюда перевелся в 90-м году, живу в доме по соседству с рынком. На моих глазах турки построили «Энку» — это новая часть Лядищей. Хорошо помню, что где-то 26 лет назад на месте нынешнего рынка были турецкие склады. Хожу сюда постоянно. Рыба, мясо, молочка, овощи — все рядом. Есть небольшая разница в ценах, зато все свежее. В город ездить дороже будет: рубль туда и рубль обратно. И еще не факт, что продукты будут качественные.

Фото: mlyn.by

— Здесь товар всегда хороший, — говорит Галина Петровна, покупатель овощного павильона. — Меня все устраивает. Знаю, когда завоз. И дело даже не в том, что придется ездить куда-то. У нас есть на чем ездить. Хозяева очень приветливые, а для меня важен человек, у которого я покупаю еду.

— Почему магазин, который в шаговой доступности, имеет право быть в нашем микрорайоне, а рынок — нет, — задается вопросом Людмила Ивановна. Она также уже долгое время живет в Лядищах. — Только в одном нашем микрорайоне проживает более 7 тысяч человек! Я уже не говорю о соседних Дымках. Рынок здесь обязательно должен быть!

Фото: mlyn.by