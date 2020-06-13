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Трамп - американским военным: Мы заканчиваем эпоху бесконечных войн в далеких странах

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  • 13.06.2020, 21:44
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Трамп - американским военным: Мы заканчиваем эпоху бесконечных войн в далеких странах
Фото: ЕРА

Президент США выступил перед выпускниками Военной академии Вест-Пойнт.

Президент США Дональд Трамп заявил, что задача американской армии — защищать «жизненно важные интересы Америки», а не вести «бесконечные войны» в далеких странах. Об этом он заявил в своей речи перед выпускниками Военной академии США Вест-Пойнт, пишет nv.ua.

«Мы заканчиваем эпоху бесконечных войн. Вместо этого сосредоточим усилия на защите жизненно важных интересов Америки. Американские войска не обязаны разрешать древние конфликты в далеких странах, о которых многие люди даже не слышали. Мы не полицейские мира», — заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, США восстанавливают основополагающие принципы, согласно которым задача американского солдата состоит не в том, чтобы восстанавливать иностранные государства, а в том, чтобы защищать и оборонять Америку от иностранных врагов.


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