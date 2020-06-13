Белорус, собирающий подписи за Тихановскую: Стало трудно сидеть на месте 1 13.06.2020, 21:58

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Фото: Тасс

Чаша терпения народа переполнилась.

Belsat.eu анонимно поговорил с белорусом, который собирает подписи на пикетах Светланы Тихановской:

- Месяца два-три назад увидел канал «Страна для жизни». Контент мне понравился, зацепило. Последней каплей стало, когда появилась ситуация с коронавирусом. Когда увидел, что у нас немало людей умирает, стало трудно сидеть на месте. Я понял, что власти равнодушны люди. Планировал, что соберу подписи попросту из своего круга, но в нем люди в основном пассивные. Тогда я вышел на пикет.

В итоге я лучше начал понимать, как это происходит. Тебе предоставляется возможность общаться с людьми. Если ты не доволен нынешней ситуацией, то можешь увидеть подтверждение своим мыслям, когда ты выходишь на пикеты. Много людей поддерживают твою позицию.