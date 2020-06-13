Виктор Бабарико подал первые 75 тысяч подписей в Центризбирком

Виктор Бабарико подал первые 75 тысяч подписей в Центризбирком3
- 13.06.2020, 22:13
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Об этом экс-банкир сообщил в своих соцсетях.
Виктор Бабарико подал в Центризбирком первые 75 тысяч подписей за выдвижение своей кандидатуры на пост президента. Про это экс-банкир сообщил в своих соцсетях, передает «Еврорадио».
- Первые 75 000 подписей поданы сегодня в районные комиссии по выборам! 75 000 выверенных, стопроцентных, прекрасных голосов за наше будущее! За короткий срок мы с вами сделали почти невозможное — приняли твердое решение, поставили большую цель и практически воплотили ее в жизнь. Десятки тысяч людей, голосующих за свое будущее, — это впечатляет и вдохновляет на новые задачи, — написал Бабарико.
11 июня Виктор Бабарико заявил, что его инициативная группа собрала более 300 тысяч подписей.