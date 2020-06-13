Градус недовольства народа на небывалом уровне 1 13.06.2020, 22:30

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ФОТА: TUT.BY

Кампания 2020 получается жаркой.

Об этом пишет главный редактор «Брестской газеты» Виктор Марчук.

«Нужны перемены». «Власть должна быть сменяемой». «Мы хотим, чтобы Лукашенко знал, сколько людей против». «Надоело уже. Хотим, чтобы хотя бы наши дети пожили при другом президенте». «Мы – достойные люди. Мы хотим жить в свободной стране, где есть право выбора у каждого». «Вся Беларусь плачет, это чудовищно, что у нас происходит».

Это говорят не политики, не оппозиционеры. Так сегодня говорят обычные люди. Говорят, глядя в объективы журналистских фото и видеокамер. Эти высказывания журналисты записали 31 мая в Бресте.

Безусловно, люди думали о переменах и раньше. Но разговоры о политике, как правило, ограничивались стенами кухни или рамками дружеской компании. Теперь же белорусы говорят об этом на улице. Они созрели до того, что готовы часами стоять в очереди, чтобы выразить свое мнение и поставить подпись за перемены.

Народ устал. Ему надоели одни и те же лица в телевизоре, одни и те же слова, интонации. Белорусов давно раздражают контрасты параллельных миров. Они прекрасно видят разницу между тем, что рисует власть в государственных СМИ, и реалиями повседневной жизни. Людей из месяца в месяц нервирует своей зарплатной и инфляционной статисткой Белстат. Цену этих цифр они чувствуют на своих кошельках. Нет доверия и к коронавирусной статистике Минздрава. Не забавляют уже и телеспектакли с разносами нерадивых чиновников, кадровые пасьянсы, бесконечные визиты на поля, фермы, в цеха…

Многое из происходящего сегодня в родной стране нервирует и раздражает белорусов. А угрозы, насилие, репрессии со стороны властей в отношении активных, несогласных, инакомыслящих уже не могут не вызывать в глубинах народных масс возмущение и не побуждать к протестной реакции.

А вот о том, чтобы народ послушать, в его проблемы вникнуть, что-то в системе подкрутить, поменять в лучшую сторону, речь не идет. Нынешняя власть под другое заточена. И меняться она не собирается. Как и сменяться.

Риторика Лукашенко не оставляет никаких сомнений в этом.

Экономика стагнирует, финансы давно поют романсы, кредитные перспективы, особенно в случае жесткого давления властей на общество, – нулевые.

Как будем жить дальше?