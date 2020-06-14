Белорус с COVID-19: Пока попадешь на прием к врачу — позаражаешь всех 14.06.2020, 8:59

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Житель Дрогичина рассказал о странной организации работы в медучреждениях.

Уже давно не секрет, что с коронавирусом могут спокойно отправить лечиться домой. С этим столкнулся Виталий Хилько из Дрогичина который рассказал сайту 1reg.by свою историю.

«Почувствовал симптомы Covid-19 и решил пойти к врачу. Сказали, что все хорошо и можно лечиться таблетками дома. Спустя пару дней почувствовал себя очень плохо: пропало обоняние, была сильная слабость и постоянно шкалила температура.

Обратился снова в больницу. Отправили на снимок, который показал образование пневмонии. Положили в терапевтическое отделение. В палате шесть коек и когда я туда «заселился» было все заполнено.

Взяли анализ в субботу, а уже в понедельник пришел положительный результат теста на коронавирус. Суть лечения заключалась в антибиотике внутривенно, капельницах и таблетках.

Медперсонал выкладывается на все 100%: все выполняет, соблюдает рекомендации ВОЗ, палаты постоянно дезинфицируют. Кормили тоже хорошо.

В отделении лежали люди разных возрастов: и 25 и 60 лет. Были пациенты и с «тяжелые».

Основной курс лечения – три недели, но мне сделали анализ, и результат показал улучшение моего здоровья. Только вот не стали долечивать, а выписали.

Порекомендовали жить отдельно от семьи и на этом все. Никаких документов о самоизоляции не предоставили. Дали выписку и продлили больничный. После того, как меня госпитализировали, у жены и дочери брали тесты – результаты отрицательные.

Только странно, что сейчас контролируют именно мою семью, а не меня – человека с недолеченным коронавирусом. Ведь выйдя из дома, могу заразить абсолютно здорового человека, у которого могут быть серьезные осложнения, а то и смерть. Только дела до этого никому нет.

Сейчас нахожусь на даче, но периодически приезжаю на прием. В больнице тоже как-то все не предусмотрено: приходится ожидать, находясь рядом с большим количеством людей. В последний раз простоял в очереди четыре часа, при этом являясь переносчиком инфекции. К сожалению, многие приходят без средств защиты. Можно сделать вывод: с такими темпами спада пандемии не будет в ближайшее время.

Я понимаю там, занятость загруженность, но если брать ситуацию в целом, то участковым врачам по барабану, что и как у тебя. Проблема попасть к специалисту, который действительно поможет. До этого момента нужно пройти всех необходимых врачей и только тогда положат в стационар.

Предполагаю, что это указание «верхушки» дабы не портить статистику по республике.

Уже понятно, что те очереди, которые собираются в больнице – с коронавирусом. Их отправляют домой, где становится еще хуже и все равно их привозит скорая. Только уже с запущенной болезнью. Хотя можно сразу всех положить в больницу для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

В очереди тоже стоять тяжело: принимает только два врача. Почему бы не сделать четыре, к примеру. Я понимаю, что есть проблема с нехваткой кадров, но ведь и время сейчас нелегкое. Стоят и больные, и здоровые. Пока дождешься приема – позаражаешь всех», – поделился Виталий.

Несмотря на неподдающуюся его логике выписку, житель Дрогичина благодарит весь медперсонал УЗ «Дрогичинской ЦРБ», который помогал ему встать на ноги. Как говорит мужчина, если бы не была оказана профессиональная помощь, то сейчас он, скорее всего, находился в реанимации, а не на даче.

Виталий советует всем, кто чувствует у себя симптомы коронавируса, незамедлительно обращаться в медучреждение. Не стоит заниматься самолечением, потому что результата все равно никакого не будет и можно «сгореть» за пару дней. Ну и, конечно же, соблюдать меры предосторожности, чтобы не заболеть, а если заболел – не распространить.