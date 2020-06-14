Инициативная группа Бабарико сегодня продолжает сбор подписей по всей стране 14.06.2020, 9:12

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Фото: «Радыё Свабода»

Интерактивная карта пикетов по сбору подписей.

Штаб потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико заявил о продолжении сбора подписей по всей стране:

«Друзья, спасибо вам! Вы — герои! Подписи собираются все более активно, и это очень здорово!

Мы продлили приём подписных листов до 18 июня включительно, так как усилили команду проверки подписей! Поэтому призываем Вас продолжать сбор подписей по действующей схеме (пикеты, самопикеты, передача листов в штаб). Каждая новая подпись, которую Вы собрали — это плюс ещё один человек, который разделяет наши ценности!

Уже сегодня Вы смогли передать нам необходимое количество подписей для уверенной подачи документов в ЦИК.

Давайте сделаем больше! Каждая подпись — шаг к победе!», - говорится в заявлении штаба потенциального кандидата в президенты на сайте babariko.by.

Интерактивную карту пикетов по сбору подписей можно посмотреть по ссылке.