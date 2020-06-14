Ученые раскрыли тайну загадочного межзвездного объекта в Солнечной системе 14.06.2020, 9:30

Чем на самом деле является Оумуамуа?

Согласно результатам нового исследования, первый межзвездный объект в Солнечной системе может быть космическим айсбергом из молекулярного водорода.

Пару лет назад канадский астроном Роберт Уэрик обнаружил первый межзвездный объект в Солнечной системе — астероид Оумуамуа, пишет nv.ua.

Ученые не могли объяснить его нетипичную продолговатую форму, а также странную траекторию движения этого объекта. В Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики даже предположили шутливую версию о том, что Оумуамуа — это космический корабль пришельцев.

Более внятное объяснение необычных характеристик этого объекта на днях представили ученые из Йельского Университета и Университета Чикаго. Согласно результатам их исследования Оумуамуа — это что-то вроде космического айсберга, который состоит из молекулярного водорода.

«Это объясняет все таинственные свойства объекта. И если это правда, вероятно, галактика полна подобных объектов», — заявил один из авторов исследования Дэррил Селигман.

В прошлом году ученые предположили, что Оумуамуа может быть одним из видов комет, которая не имеет хвоста. Проанализировав скорость объекта и количество энергии, которое ему необходимо для достижения Солнца за любой промежуток времени, ученые рассмотрели, какие материалы потенциально могут выдержать такое ускорение.

По словам Селигмана, единственным веществом, которое соответствует всем известным характеристикам Оумуамуа, является молекулярный водород.

Это вещество формируется в виде льда, когда температура составляет чуть выше абсолютного нуля (около минус 273 градуса по Цельсию). Поскольку оно не отражает свет и не оставляет никаких видимых веществ при сгорании во время ускорения — телескопам на Земле очень сложно его заметить и рассмотреть.

Ученые предполагают, что молекулярный водород, из которого состоит Оумуамуа, сформировался в так называемом гигантском молекулярном облаке, — замерзших скоплениях водорода и гелия, откуда появляются звезды.

Что касается необычной продолговатой формы этого объекта — авторы исследования объяснили это космической пылью и различными частицами, которые ударялись об Оумуамуа во время его движения, и уничтожали водород с его поверхности.

«Представьте, что происходит с кусочком мыла. Сперва это довольно правильный прямоугольник, но по мере его использования он со временем становится все меньше и тоньше», — пишут ученые.

По их словам, огромную роль в форме этого объекта также сыграло воздействие Солцна, когда Оумуамуа попал в Солнечную систему и постепенно приближался к ее центру. Объект довольно быстро покинул Солнечную систему, и отследить его сейчас невозможно.

Но астрономы надеются на запуск самой мощной обсерватории в Чили в 2022-м, которая позволит засечь подобные космические айсберги и подтвердить теорию ученых из США.

Несколько месяцев назад в обсерватории Лазурного берега во Франции предположили, что Оумуамуа — это осколок измельченного планетарного тела, поддающегося сильному гравитационному воздействию своей звезды.

Поверхность Оумуамуа была каменистой и сухой, как у астероида, но его движение напоминало движение кометы. Вдобавок, ученые не обнаружили следы газа и пыли, которые обычно испускают кометы.

Учитывая эти параметры, исследователи разработали компьютерную симуляцию, результаты которой показали, что Оумуамуа прилетел к нам из другой звездной системы, где планетоподобные объекты расположены очень близко к своей звезде, — предположительно, на расстоянии всего в 350 тыс. км. К сравнению, расстояние от Земли к Солнцу составляет около 150 млн км.

Чрезвычайно близкое расположение планет к звезде в предполагаемой звездной системе якобы приводит к тому, что сильное гравитационное воздействие этой звезды буквально разрывает планеты на части, выбрасывая осколки далеко в космическое пространство.

Одним из таких осколков, вероятно, и является Оумуамуа, который пролетел сотни миллионов лет и достиг Солнечной системы.