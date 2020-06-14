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«Против Саши трехпроцентного готовы бастовать даже шахтеры»

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  • 14.06.2020, 9:40
  • 6,932
«Против Саши трехпроцентного готовы бастовать даже шахтеры»
Иллюстрационное фото

Как показывает опыт мировой истории, эти люди за словом и действиями в карман не полезут.

Солигорские шахтеры устроили импровизированный пикет прямо под землей, пишет в «Фейсбуке» белорус под ником Янка Мавр.

Против Саши трехпроцентного готовы бастовать даже шахтеры. А уж эти мужики, как широко известно в мировой истории, за словом и действиями в карман не полезут.

Вот что говорят сами рабочие:

«Все ненавидят его. Спускаемся в клети и никто не стесняется в выражениях. Будем бастовать если переизберется. Пусть плохо спит. Его мусора потом с проститутками кормить будут…

Ему нужна валюта, а нас поэтому гонят в забой без остановки и без соблюдения техники безопасности. Вот и гибнут мужики постоянно. Много скрывают несчастных случаев. Отношение к рабочим как к быдлу».


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