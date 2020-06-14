В Лунинце от коронавируса умер преподаватель музыки 14.06.2020, 9:45

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Основателю ансамбля «Кросны» было 59 лет.

В Лунинце от коронавируса скончался преподаватель по классу баяна, основатель и руководитель детского ансамбля «Кросны», уникальный настройщик инструментов Сергей Рихтер. Ему было было 59. С 25 лет преподаватель музыки страдал сахарным диабетом, сообщает «Медиа-Полесье».

В семье Сергея Рихтера воспитывались три дочки. Все окончили музыкальную школу, любят музицировать, а старшая Ирина преподает музыку в Чучевичской школе.

О том, каким образом у него оказался этот вирус, жена Валентина Михайловна и предположить не может. Ведь оберегался всеми возможными способами. Весь апрель вообще находился дома.

— В один момент, тогда мы ехали к моей маме на Залесье, почувствовал недомогание… Положили в больницу… Тест на коронавирус подтвердился. Лечили всеми возможными и, я бы даже сказала, невозможными способами. Но… иммунная система из-за болезней оказалась слишком слабой. Ведь он держался много лет на таблетках.

В медицинской справке о причине смерти так и значится: «Коронавирусная инфекция. Covid-19».

Специальность преподавателя по классу баяна Сергей Владимирович получил в Брестском музыкальном училище, руководил самодеятельным оркестром народных инструментов. Работал баянистом РДК, аккомпаниатором клуба железнодорожников, преподавателем по классу баяна Полесской ДМШ, затем — в Лунинецкой детской школе искусств.