Лохотрон имени Путина 4 Иван Преображенский, «Немецкая волна»

14.06.2020, 9:49

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Фото: Bloomberg

Что будет с «новой нефтью» в Москве?

Мэр Москвы Сергей Собянин призывает москвичей сидеть дома не только 12 июня в День России, но даже и во время парада Победы, перенесенного с 9 мая на 24 июня. Зато уже c 26 июня, дня начала досрочного волеизъявления, столичная мэрия зовет всех принять участие в "голосовании по одобрению поправок", как назвали кремлевские нейро-лингвистические программисты символический плебисцит по частично "самозапустившимся" без всякого нашего одобрения путинским поправкам в конституцию.

За явку на избирательные участки даже будут давать бесплатные сертификаты на покупки в московских магазинах и посещение ресторанов. Откуда эта противоречивость в политике Собянина?

Карантин продолжается?

Москва явно нехотя выполняет решения федерального центра по скорейшей отмене карантинных мер. Отказаться от проведения 24 июня Парада Победы, как это сделал уже десяток крупных российских городов, Сергей Собянин просто не может. Даже если бы он готов был, чтобы его сняли "в связи с утратой доверия", и ограничил доступ на Красную площадь по соседним улицам и переулкам, закрыть ее он не сможет - она находится в ведении федеральных властей.

Поэтому Сергей Собянин, продолжая явно верить в необходимость карантинных мер, призывает москвичей просто сидеть дома и смотреть праздничные мероприятия по телевизору - здоровее будут. Официальные показатели по заболеваемости COVID-19 в российской столице начали заметно снижаться сразу после решения о назначении на 1 июля путинского плебисцита по "обнулению", которое позволит действующему президенту переизбираться и после 2024 года. Но в объективности этих данных уже усомнились даже во Всемирной организации здравоохранения - и сам Сергей Собянин, похоже, тоже что-то знает или подозревает.

Однако плебисцит недаром в России именно президентский, и отказать Владимиру Путину в массовой явке на избирательные участки московский мэр просто не мог. В качестве компенсации, а оппозиционеры говорят, что и вероятного инструмента для облегчения фальсификаций, в столице будет удаленное голосование через сервисы Госуслуги и Mos.ru. Но само голосование не просто состоится, а будет активно поддержано столичными властями при помощи банального подкупа. Именно так, в теории, характеризует российское законодательство раздачу подарков во время голосования. И неважно чем дают - баллами, бонусами, сертификатами или, например, борзыми щенками, все равно вообще-то речь идет о взятке.

Спасти платежеспособный спрос?

Однако одним подкупом избирателей, похоже, схема, предложенная московской мэрией, не ограничивается. Столичное руководство прямо говорит, что хочет сделать то, на что раньше не пошли федеральные власти - просто раздать населению деньги, чтобы перезапустить платежеспособный спрос.

Сохранения спроса со стороны домохозяйств было одним из краеугольных камней коронакризисных экономических программ во многих странах, например, в США, Германии и даже сравнительно небогатой Чехии, но только не в России. Здесь все околовластные финансисты и экономисты в один голос пели, что населению нельзя давать деньги в руки. Из известных публичных фигур только оппозиционер Алексей Навальный предлагал свои "Пять шагов", как поддержать экономику за счет государства, да Компартия выходила с похожими инициативами. Правительство же страны в итоге, по поручению президента, начало раздачу 10 тысяч рублей на ребенка до 16 лет, а "поддержку платежеспособного спроса" запланировало в антикризисной программе, которая еще даже не стартовала и параметры которой пока никому, кроме руководства страны, в подробностях не известны.

Неожиданная человечность московского мэра

Не думаю, что в этой ситуации московскую мэрию можно обвинить в каком-то - в целом давно несвойственном российской бюрократической системе - абстрактном гуманизме. Не любила его советская номенклатура, непопулярен он и у нынешних властей. Но есть еще такое понятие, как чувство самосохранения. Кто-то им обладает, а у других оно за годы во власти, бывает, и атрофируется.

Сергей Собянин, по всей видимости, его сохранил. Он не восстает против сомнительного проекта легитимации продления правления Владимира Путина через проведение плебисцита, но одновременно пытается минимизировать жертвы от COVID-19 в столице - разумеется, понятными самому мэру способами.

Одновременно он продвигает такой способ подкупа избирателей, который бы еще и поддержал малых и средних предпринимателей, домохозяйства, а через это стимулировал находящуюся в состоянии анабиоза экономику страны. Ведь люди - это "новая нефть" только до тех пор, пока они живые, здоровые и сравнительно экономически активные. Собянин, в отличие от правительства и президента, это, похоже, еще не забыл.

Иван Преображенский, «Немецкая волна»