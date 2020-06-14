«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов 14 июня по всей Беларуси

«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов 14 июня по всей Беларуси4
- 14.06.2020, 11:26
- 7,514
Где сегодня можно подписаться за альтернативных кандидатов в президенты.
Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят легальные пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.
Сторонники перемен могут поставить свои подписи в следующих местах:
Минск - гл.вход на Комаровский рынок (В.Хоружей).
Гомель - Универмаг "Гомель" (Советская, 60).
Гродно - Советская площадь.
Могилев - Торговый центр "Атриум" (Первомайская, 57).
Брест - Традиционное кормление голубей! Сбор - Площадь Ленина.
Витебск - Бизнес-центр "Марко Сити" (Ленина, 26А).
Барановичи - Кинотеатр " Октябрь". Площадь Ленина,1
Молодечно - ул. Притыцкого (Бродвей)
Рогачев - возле Московского рынка, с 10 00 до 16 00
Ветка - Евроопт (ул. Заслонова, 1Д), с 12:00 до 20:00
Орша - площадь Ленина (кормление голубей).