«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов 14 июня по всей Беларуси 4 14.06.2020, 11:26

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Фото: «Наша Ніва»

Где сегодня можно подписаться за альтернативных кандидатов в президенты.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят легальные пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

Сторонники перемен могут поставить свои подписи в следующих местах:

Минск - гл.вход на Комаровский рынок (В.Хоружей).

Гомель - Универмаг "Гомель" (Советская, 60).

Гродно - Советская площадь.

Могилев - Торговый центр "Атриум" (Первомайская, 57).

Брест - Традиционное кормление голубей! Сбор - Площадь Ленина.

Витебск - Бизнес-центр "Марко Сити" (Ленина, 26А).

Барановичи - Кинотеатр " Октябрь". Площадь Ленина,1

Молодечно - ул. Притыцкого (Бродвей)

Рогачев - возле Московского рынка, с 10 00 до 16 00

Ветка - Евроопт (ул. Заслонова, 1Д), с 12:00 до 20:00

Орша - площадь Ленина (кормление голубей).