Коронавирус распространяется по Солигорску 1 14.06.2020, 10:14

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Фото: «Наша Ніва»

В Центральной районной больнице делают по сотне КТ в день.

Коронавирус бушует в Солигорске, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"В Солигорске в реанимационном отделении для больных коронавирусом умерла санитарка кардиологического отделения Центральной районной больницы, - пишет житель города. - Работала до последнего, пока не слегла.

Больным в ЦРБ делают по сотне КТ в день, у половины из них - двусторонние пневмонии с картиной коронавирусной инфекции.

С понедельника 15 июня, запрещено из ЦРБ в санстанцию отправлять экстренные извещения о заболевших Сovid-19. Рентген отделение хотят перевести в обычный режим работы и отменить доплаты. Дело в том, что 3% приказал к концу июня "всех вылечить" и победить пандемию".

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