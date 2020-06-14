Politico: Режим диктатора на грани падения 5 14.06.2020, 10:21

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Башар Асад

Фото: AFP

Миллионы людей открыто начали говорить о своем раздражении.

Пока весь мир не обращал внимание, Сирия приблизилась к черте, за которой ее ждет крах, а ее диктатор слаб, как никогда.

"Мы обещали поддерживать мир. Но если вы хотите пулю, вы ее получите", - такое послание Башару Асаду опубликовала во вторник община друзов из провинции Сувейда на юге Сирии после трех дней усиления протестов.

С того времени их враждебность к режиму Асада лишь обострилась, несмотря на то, что в среду прошла акция в поддержку диктатора, на которую сирийские спецслужбы угрозами согнали государственных служащих.

В среду и четверг враги Асада вновь вышли на улицы, некоторые из которых принесли с собой флаги сирийской революции, - пишет Politico (перевод - unian.net).

До недавнего времени друзы в основном держались в стороне от горькой войны в Сирии, которая длится уже 9 лет. Но все большее обострение экономического кризиса в стране заставило их выйти на улицы.

Обращаясь на прямую к Асаду, демонстранты выкрикивали: "Будь проклята твоя душа, мы идем за тобой". При этом они выражали солидарность с оппозиционной общественностью в Идлибе, которая насчитывает три миллиона человек. Провинция стала последним форпостом вооруженного восстания против Асада.

Politico пишет, что протесты в Сувейде - это симптом гораздо более глубокого кризиса, который бьет в самое сердце режима Асада и угрожает его выживанию. Решение Асада уволить своего премьер-министра Имада Хамиса в четверг было четким индикатором, что экономический крах и новая заметная оппозиция представляют реальный вызов для его легитимности.

Некоторое время Асада часто называли победителем в сирийской войне. Диктатор смог пережить почти десятилетие восстаний и гражданской войны, жестоко подавляя несогласных и используя поддержку России и Ирана, чтобы сохранить хватку на горле своей страны в огне. Но, как отмечает Politico, это был не точный взгляд на Сирию.

Асад может и разбил оппозицию против его диктаторского правления на 60% территории Сирии. Но в 2020 году каждая ключевая причина восстания 2011 года не только сохранилась, но и ухудшилась. Вызовы для процветания, надежности и выживания режима остаются в каждом уголке Сирии.

Впервые за почти 10 лет миллионы сирийцев, которые открыто поддерживали Асада или сохраняли молчаливую лояльность к его правлению, начали говорить о своем раздражении.

Прежде всего, потому, что жизнь в 2020 году значительно хуже, чем на пике общенациональной войны в 2014-2015 годах. Хватаясь на власть, Асад умышленно и полностью уничтожил собственный народ и экономику.

Этот новый и беспрецедентный момент предлагает США возможность. Администрация Трампа до этого времени казалась равнодушной к Сирии. Однако, если сейчас она использует остатки своих рычагов влияния, чтобы использовать новую уязвимость Асада с помощью дипломатических усилий, проведенных совместно с союзниками в Европе, на Ближнем Востоке и в других регионах мира, это может дать шанс для реальных изменений в стране, которая иначе может стать глобальной пороховой бочкой.

Сейчас, учитывая все обстоятельства, события могут развиваться по трем сценариям. С одной стороны, Асад может направить Сирию на путь Северной Кореи, изолировать ее от глобальной экономики, закрепить ее статус глобальной парии и попытаться объединить лояльное население с помощью чувства солидарности в жертвенности.

С многих точек зрения, Асад уже подготовил свою лояльную базу, в частности многочисленные сирийские меньшинства, к такому сценарию за 9 лет войны.

Хотя вопрос о том, насколько его культ личности настоящий и непоколебимый, остается открытым. Сирия также может сделать по-настоящему беспрецедентный поворот к худшему, обострив изнурительную кризис, которая разрывает страну на куски.

В таком случае с 2020 года страну будут ждать еще большие разрушения, голод, преступность и жестокое поведение. По такому сценарию, единство лояльных сирийцев распадется, что превратит Сирию на провальную государство в стиле Сомали, в катастрофа в области прав человека соединится с опасным экстремизмом и региональной нестабильностью.

Или же, как Politico рассказали несколько давних сторонников Асада, новая внутренняя кризис может стать причиной изменений на верхушке. В их глазах этот момент уже представляет большую угрозу для выживания власти Асада, чем та, которая исходила от оппозиции в прошлые годы. По такому сценарию, путь Асада для Сирии может оказаться настолько отвратительным для многих сирийцев, что нестабильность, злоба, разочарование и, возможно, давление со стороны России могут привести к его свержению и замены новым режимом.

Все эти сценарии будут очень сложными. Однако, существует и еще один, в котором США вместе с союзниками в Европе и на Ближнем Востоке могут сыграть важную роль. Ситуация в Сирии уже очень беспокоит Россию, которая вместе с Ираном стала главным источником внешней поддержки Асада.

В Москве начала звучать острая риторика против Асада, которой не было никогда. Быстрый и необратимый экономический упадок Сирии в сочетании с длительной и агрессивной политикой изоляции со стороны международного сообщества может привести к появлению глубокого чувства беспокойства в России и Иране. Это может подтолкнуть их к рассмотрению определенного международного взаимопонимания, обусловленного постепенным привлечением и ослаблением санкций.

Госдепартамент на протяжении последних недель проводил закулисные разговоры с Москвой о возможности нового дипломатического процесса по Сирии. И сейчас для этого лучшее время. Россия провернула удачную и относительно дешевую кампанию в Сирии, жестоко подавляя сирийскую оппозицию и постоянно обманывая международное сообщество в игре с высокими ставками.

Но Кремль не может себе позволить остаться с теми "картами", которые у нее остались в современной Сирии. Поэтому ультиматум Вашингтона может быть простой: экономическую изоляцию режима Асада легко поддерживать, но это дорого обходится России. Но эту изоляцию можно ослабить в обмен на значительные политические уступки со стороны Дамаска.

Реальный политический процесс, который приведет к распределению власти, общенационального прекращение огня, освобождения политических заключенных, конституционная реформа, согласие на децентрализацию и проведение выборов в условиях международного мониторинга включительно с сирийскими переселенцами - это лишь несколько из возможных уступок.