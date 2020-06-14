Минчанин: Я чувствую тебя рядом, мой единомышленник, земляк, белорус! 4 14.06.2020, 10:36

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ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

В 2020 году у нашей страны появится будущее.

Минчанин пишет в своем аккаунте в соцсетях о том,почему мы можем победить в этом году, сообщает телеграм-канал Баста!

"В 1994-м году мне было 11 лет и я не мог голосовать по понятным причинам, - говорит он. - И как только у меня появилась возможно заявлять свою гражданскую позицию, я делал это. Я отдавал свой голос за перемены. Я боролся.

Всю свою сознательную жизнь я стремлюсь делать мир вокруг себя лучше. Но есть одна ветряная мельница, которую я один не могу победить. А сегодня, как никогда, я чувствую, что таких, как я - миллионы. Я не знаю твое имя, но я чувствую тебя рядом, мой единомышленник, мой земляк, белорус!

Я устал от того, что лучшие свои годы я являюсь молчаливым пособником режима. Устал от чиновничьего произвола, глупых решений, парадов, кумовства и быдлячества. Устал от тухлой стабильности.

Да, я понимаю, что перемены - это нелегко. Я понимаю, что придется хорошенько поработать. И я готов работать ради будущего, но не во имя режима, для которого я "народец". Я не народец, я НАРОД!

У меня есть мечта, что в 2020 году у моей страны появится будущее".

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