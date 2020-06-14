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Сегодня день рождения Олега Бебенина

13
  • 14.06.2020, 10:45
  • 5,620
Сегодня день рождения Олега Бебенина

Основателю сайта Charter97.org исполнилось бы 46 лет.

Известный белорусский журналист Олег Бебенин родился 14 июня 1974 года. Окончил факультет журналистики БГУ.

Работал в «Белорусской деловой газете», затем был заместителем главного редактора негосударственной газеты «Имя». В 1998 году основал сайт «Хартия-97».

Был убит 3 сентября 2010 года, за несколько дней до начала кампании по выборам президента Беларуси. Дело о его смерти не было расследовано.

Марш журналистов в полосатых робах
Андрей Санников, Николай Халезин, Олег Бебенин, Дмитрий Бондаренко. 9 сентября 2001 года

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