Фотофакт: Жители столицы троллят «Сашу три процента»
- 14.06.2020, 10:59
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Правильные кадры.
Минчане делают селфи и фото на фоне надписей "3%", которые массово появились в городе. Многие выкладывают их в соцсети, сообщает телеграм-канал "Баста!"
"Чертова "Табакерка", - пишет житель Минска. - Чертов Трехпроцентный. Никогда я так еще не радовался акту вандализма. Правильные люди живут у меня на райончике. Самое смешное в том, что когда я подходил к этому шедевру, там уже стояла небольшая очередь из желающих сфоткаться".