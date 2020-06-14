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Фотофакт: Жители столицы троллят «Сашу три процента»

  • 14.06.2020, 10:59
  • 8,164
Фотофакт: Жители столицы троллят «Сашу три процента»

Правильные кадры.

Минчане делают селфи и фото на фоне надписей "3%", которые массово появились в городе. Многие выкладывают их в соцсети, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"Чертова "Табакерка", - пишет житель Минска. - Чертов Трехпроцентный. Никогда я так еще не радовался акту вандализма. Правильные люди живут у меня на райончике. Самое смешное в том, что когда я подходил к этому шедевру, там уже стояла небольшая очередь из желающих сфоткаться".


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