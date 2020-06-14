«Дед, давай до свидания!» 8 14.06.2020, 11:12

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Фото: «Наша Ніва»

Люди требуют от Лукашенко только одного.

Телеграм-канал "Баста!" собрал яркие цитаты белорусов, которые приходят на пикеты независимых кандидатов:

"Он - обманщик, врун. Никогда за него не голосовала. Сейчас я хочу, чтобы его убрали. Я встала с дивана"

"Моя девичья фамилия – Лукашенко. Но я голосую против Лукашенко".

"Я за любого кандидата, кроме Лукашенко, это правильно".

"Мы стоим не за кого-то, а против кого-то. Против Лукашенко. Надоел. Уходи".

"Господин Лукашенко, уходите на пенсию. Может, тогда вас вспомнят добрым словом".

"Дед, уходи, все. Поигрался и хватит. Уходи. Давай, до свидания!"