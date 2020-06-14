Волонтер на пикетах альтернативных кандидатов: Все может решиться в нашу пользу еще до «выборов» 3 14.06.2020, 11:52

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Фото: tut.by

События в Беларуси развиваются стремительно, ситуация меняется каждый день.

Об этом в «Фейсбуке» написал уроженец Бреста, волонтер на пикетах альтернативных кандидатов Сергей Яцевич:

«Уважаемые и любимые белорусы, давайте жить сегодняшним днем и СЕГОДНЯ делать то, что от нас требуется на данном этапе, в силу своих возможностей.

Поддерживайте альтернативных кандидатов (уверен на 100% что есть тот, кто вас реально устраивает), втягивайте в этот процесс своих друзей и родных (особенно тех, кто вне интернета), возмущайтесь и реагируйте на преступления и беззакония власти, не оставайтесь в стороне от происходящего, ПОМОГАЙТЕ И ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ПОСТРАДАВШИХ – все это признаки живого и здорового гражданского общества, ведь часто для этих действий не над много усилий, надо просто быть неравнодушным.

События развиваются стремительно уже сегодня, ситуация меняется кардинально каждый день. Позавчерашние новости сегодня уже не имеют смысла и значения… И на мой взгляд, непозволительная глупость и ограниченность, в сегодняшних событиях искать аналогии с выборами 2006/2010/2015 годов. Единственное «общее» —это наличие одной, надоевшей всем фамилии, и только.

Кто-то ерничает про «уверовавших во второй тур» и призывает к бойкоту… Я осознанно бойкотировал 2006-й, 2010-й и 2015-й, результат – кое-кто разменял 26-й год у власти. В бойкот я больше не верю, он идеален для 3-х %… Я не верю и во «второй тур с 3%-ым».

Побыв волонтером на нескольких пикетах по сбору подписей, послушав белорусов всех возрастов и социальных статусов, я поверил в то, что все еще может решится до «первого тура»!

А когда смотришь на ошибки «действующей власти» эта вера каждый день перерастает в убежденность. Сначала «они» сами привлекли максимум внимания к Тихановскому, затем, устроив «гродненский цирк» с «Фрау-Бл», сделали из него символ сопротивления и сами же спровоцировали выход на улицу тысяч людей в последующие дни.

Ежедневные «выступления» 3%-ого, сопровождаются всплесками среди желающих оставить подпись за альтернативных кандидатов, счет пошел на десятки тысяч неравнодушных.

Люди приходят на пикеты, общаются, делятся мнениями, неравнодушных уже нет…

Сейчас они ПРЕДСКАЗУЕМО напали на Виктора Бабрико, но сделали это так «гениально», что наш Нацбанк оказался структурой вне закона, а свои вороватые руки они засунули прямо в карман Кремля (да еще и в День России)… Аплодируем стоя! А дальше что? Это не просто ошибки, это уже самоубийство!

Сейчас главное не ошибиться нам всем. Самая страшная ошибка с нашей стороны – это оставаться в стороне от происходящего, и бормотать, что «все уже и так известно, там уже все решили, политика меня не интересует». Не сомневаюсь, «они» решили, но все уже развивается не так, как «они» нарешали, и дальше будет больше: больше ошибок с их стороны, больше решимости и уверенности с нашей!

Удачи нам всем!»