Вспышка коронавируса произошла в Большом театре оперы и балета 3 14.06.2020, 11:57

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Контактов первого уровня - больше 200 человек.

Вспышка Covid-19 Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Более 200 человек – контакты первого уровня, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"В театре оперы и балета в Минске еще два человека - с подтверждены диагнозом коронавирус. Контактов первого уровня - больше 200 человек. Театр на паузе до понедельника", - пишет читатель канала.

Ранее сотрудники театра сообщали, что солистов загоняют на репетиции, несмотря на высокий риск заражения. Заболевшие Covid-19 были среди родственников работников театра, которые после этого стали контактами первого уровня.

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