Цена на импортный газ для Украины упала ниже $100 7 14.06.2020, 12:29

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В мае 2019 года импортный газ стоил $215 за тысячу кубометров.

В мае нынешнего года предприятия Украины импортировали природный газ по средней цене $98,09 за 1 тыс. куб. м. Об этом накануне сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пишет korrespondent.net.

Указано, что цена импорта газа за прошлый месяц на 20% ниже цены апреля-2020 в долларовом эквиваленте. Тогда она составила $122,55.

При этом в мае 2019 года импортный газ стоил 215,2 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь Оператор ГТС Украины сообщает, что за последние сутки из Европы поступило почти 42 млн кубов газа – около 37 млн кубометров из Словакии и более 5 млн кубов из Польши. В ГТС закачали свыше 70 млн куб. м газа. Общий объем запасов сейчас составляет 18,6 млрд кубов.

Напомним, в мае цена на газ для населения Украины упала на 21%, а с начала года – на 50%.

В Нафтогазе считают, что газ продолжит дешеветь и летом, а уже осенью начнется подорожание.