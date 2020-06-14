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«Мы все против Лукашенко»

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  • 14.06.2020, 12:39
  • 3,751
«Мы все против Лукашенко»
Фото: «Радыё Свабода»

Пожилой минчанин специально приехал в центр столицы, чтобы отдать свою подпись против диктатора.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

Пожилой минчанин специально приехал в центр Минска, чтобы подписаться против Лукашенко:

- Пришел подписаться против Лукашенко. Специально приехал из Серебрянки. Он - вор, он хамит людям, как это можно терпеть! Пора ему уходить. Жыве Беларусь! Мы все против Луки. Я всех призываю: выходить и требовать его ухода.


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