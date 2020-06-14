«Мы достойны большего и лучшего»: белоруска обратилась к «Саше 3%» 7 14.06.2020, 12:56

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Фото: «Наша Ніва»

Минчанка объяснила, посему нашему народу не по пути с этим правителем.

Жительница Минска Лилия Ахремчик написала в "Фейсбуке":

"Как женщина, мать, жена, руководитель в прошлом и предприниматель в настоящем, я с уверенностью могу сказать - вы задержались в прошлом, а я хочу идти в будущее. Я хочу жить в третьем тысячелетии по-настоящему в центре Европы.

Я поддерживаю гуманистические и либеральные ценности, поэтому нам с вами не по пути. Я на стороне культуры и интеллекта, я за развитие. Мне претит то, как неуважительно и по-хамски вы относитесь к нам, гражданам своей страны; к нам, женщинам, которых в стране 53,4%, к нам, матерям, сколько бы детей у нас ни было.

Я не приемлю насилие ни в какой форме, а для вас это единственный способ построения отношений и управления страной. Мне с вами не по пути.

Вы не цените материнство и не уважаете женщин. Вы назвали женщин с одним ребенком "почти не мамами", я считаю, это недопустимо. Вы не знаете цену деторождению, ведь тысячи женщин именно сейчас проходят лечение от бесплодия. Мы не свиноматки, и наша ценность не только в способности рожать. Каждая из нас - личность, и мы вправе рассчитывать на признание этого и на уважение.

Вы считаете, что женщина не годится для того, чтобы управлять страной, заниматься политикой, руководить предприятиями, что она может только сидеть и хлопать глазками. Вы сбрасываете со счетов потенциал самой образованной части населения, ведь 38% занятых женщин имеют высшее образование, 27% – среднее специальное, когда среди мужчин – 27% и 18% соответственно. Вы застряли в гендерных стереотипах, и мне с вами не по пути.

Я не могу доверить вам своего сына. Вы называете наших детей щенками и грозите открутить им головы, вы поддерживаете физические наказания. Вы представляете угрозу для наших детей.

Я боюсь отдать сына в армию, в которой он перестанет быть человеком, куда его возьмут с любым заболеванием, а там не будут лечить. Я не дам вам угробить своего ребенка.

У моей умной и образованной дочери из перспектив - низкая зарплата преподавателя, обязанность обеспечивать ваши инициативы от БРСМ до выборов и одно предназначение - стать матерью. Я хочу для нее большего. Я хочу, чтобы свои масштабные цели она могла осуществить здесь, на Родине.

я не жулье и не бандит, как вы называете предпринимателей, я свои деньги зарабатываю. За свои налоги я рассчитываю получить качественную медпомощь, милицию, которая защищает, а не сажает нас, не хватает нас на пикетах. Я плачу налоги для того, чтобы страна жила, а не для того, чтоб вы построили еще одну резиденцию или купили новый бизнес-джет.

Вы не знаете историю страны, которой руководите уже 26 лет и которую я очень люблю. Мне стыдно за вас.

Вы называете народ с тысячелетней историей народцем, и вы не можете быть нашим президентом.

Мы хотим перейти наконец в новый век, стать прогрессивными и богатыми. Мы хотим, чтоб наши старики жили в достатке и чтобы мы сами не боялись пенсии. Мы хотим уважения к себе и к нашим детям на всех уровнях. Мы хотим чувствовать безопасность не только в стране, но и в семье, поэтому рассчитываем на закон о домашнем насилии. Мы хотим гуманного отношения к животным, поэтому надеемся на принятие закона о животных. Мы хотим, чтобы Беларусь стала не административным, а правовым государством.

В отличие от вас, мы любим Беларусь не как свою вотчину, свое единоличное княжество, а как удивительный край, самобытный и неповторимый. Нашу Беларусь мы любим за то, что она такая светлая, чистая, за то, что мы можем быть такими. Но не с вами.

Давайте перестанем бояться. Мы достойны большего и лучшего. Я за любовь, мир и эволюционное развитие".