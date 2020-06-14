закрыть
14 июня 2020, воскресенье, 13:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчанка: Перестань держаться посиневшими пальцами за власть

2
  • 14.06.2020, 13:05
  • 2,778
Минчанка: Перестань держаться посиневшими пальцами за власть

Страна начнет успешно развиваться только, когда уйдет Лукашенко.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

Жительница столицы рассказала на пикете о том, что думает по поводу 26 лет правления Лукашенко:

- Телевизор я выбросила, БТ врет. Лукашенко за 26 лет показал, что ничего не может. Сравните нас с Польшей, например. Ему надо просто мирно уйти - и страна будет успешно развиваться. Сдерживай свое обещание, перестань держаться посиневшими пальцами за власть. Твоя базарная брань уже надоела.


популярное за неделю

Мнение

Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко Анжелика Калатозишвили
Героям слава!
Героям слава! Ирина Халип