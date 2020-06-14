Минчанка: Перестань держаться посиневшими пальцами за власть 2 14.06.2020, 13:05

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Страна начнет успешно развиваться только, когда уйдет Лукашенко.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

Жительница столицы рассказала на пикете о том, что думает по поводу 26 лет правления Лукашенко:

- Телевизор я выбросила, БТ врет. Лукашенко за 26 лет показал, что ничего не может. Сравните нас с Польшей, например. Ему надо просто мирно уйти - и страна будет успешно развиваться. Сдерживай свое обещание, перестань держаться посиневшими пальцами за власть. Твоя базарная брань уже надоела.