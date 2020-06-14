Коронавирус распространяется в Ивьевском районе 14.06.2020, 13:07

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Фото: «Наша Ніва»

Люди заболевают целыми семьями.

В деревне в Ивьевском районе коронавирус подтвержден в четырех семьях. Одна из жительниц – в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Ивьевский район, деревня Морино, - пишет читатель. - У семьи из четырех человек подтвердили "корону". Скорая уже приезжала несколько раз. Еще в трех семьях также подтвержденные случаи. Все на улице Центральной".

"Подтвердили коронавирус у семьи, живущей в деревне Морино Ивьевского района. Женщина в тяжёлом состоянии. Есть еще зараженные. Много контактов первого уровня. В один магазин на всю деревню люди ходят без масок. Продавец тоже без маски", - рассказал еще один житель.

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