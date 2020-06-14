Мы хотим перемен! 14.06.2020, 13:14

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Фото: «Наша Ніва»

Минчане продолжают приходить на Комаровский рынок.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

Минчанка на пикете рассказала, почему решила «подняться с дивана» против диктатора:

- Скажите этому Лукашенко, что мы хотим перемен! Я за него никогда не голосовала, а сейчас вообще решила подняться с дивана против него. Он все развалил, кругом разруха. Он все довел до состояния обос...ной коровы.