«Беги, Саша! Беги, пока не поздно!» 3 14.06.2020, 13:23

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ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Правитель - трус и знает про свои 3%.

Минчанин пришел на Комаровский рынок, чтобы поддержать арестованных лидеров протестов, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"Я уже поставил подпись за Бабарико и Тихановскую, - рассказал он. - Сегодня пришел просто покормить голубей, поддержать тех, кто сейчас сидит. Расчет Саши был простой – посадим лидеров, люди перестанут выходить, но посмотрите – мы все-равно здесь. Он открыл "ящик Пандоры", обратно народный гнев уже не спрячешь. Люди увидели, что их – вся страна, а у Саши только его ближайшее окружение, которое, если посмотреть по взглядам на селекторных совещаниях, само мечтает от него поскорее избавиться.

Посмотрите, в инициативной группе Бабарико – бывшие чиновники, бизнес, те, которые еще недавно поддерживали Сашу. Он реально остался один. Все бегут с тонущего корабля. Капитан тоже думает о бегстве, потому что он трус и он знает про свои 3%. Беги, Саша, беги, пока не поздно".

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