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Молодой минчанин: Появился реальный шанс на смену власти в стране

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  • 14.06.2020, 13:30
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Молодой минчанин: Появился реальный шанс на смену власти в стране
Фото: «Наша Ніва»

Время пришло.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

Молодой минчанин на пикете считает, что этим летом у белорусов есть все шансы сменить власть в стране:

- Пришло время. У Лукашенко сейчас - электоральное меньшинство. У нас появился реальный шанс на смену власти в стране. Даже если они фальсифицируют результаты, люди уже не станут этого терпеть.


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