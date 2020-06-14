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Минчанин на пикете: Лукашенко трус, который прячется за спинами охранников

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  • 14.06.2020, 13:53
  • 4,239
Минчанин на пикете: Лукашенко трус, который прячется за спинами охранников

Белорус пережил многих правителей, но такого хамства уже не смог терпеть.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

Минчанин на пикете поделился своим мнением о Лукашенко:

- Я пережил столько генсеков, правителей и президентов... И меня возмутило то хамство, с которым Лукашенко относится к народу. Потому я пришел сюда. Такого никогда не было. Мой отец, которым я горжусь, добровольцем ушел на фронт. Он был против Лукашенко, ему говорили - вы не боитесь? Он отвечал: чего мне его бояться, я войну прошел. И я тоже его не боюсь. А он - трус, прячется за спинами охранников. Ты выйди к народу, поговори с нами, чего ты испугался? Я подписался за всех, кроме этого человека.


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