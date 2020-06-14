Минчанин на пикете: Лукашенко трус, который прячется за спинами охранников 3 14.06.2020, 13:53

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Белорус пережил многих правителей, но такого хамства уже не смог терпеть.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

Минчанин на пикете поделился своим мнением о Лукашенко:

- Я пережил столько генсеков, правителей и президентов... И меня возмутило то хамство, с которым Лукашенко относится к народу. Потому я пришел сюда. Такого никогда не было. Мой отец, которым я горжусь, добровольцем ушел на фронт. Он был против Лукашенко, ему говорили - вы не боитесь? Он отвечал: чего мне его бояться, я войну прошел. И я тоже его не боюсь. А он - трус, прячется за спинами охранников. Ты выйди к народу, поговори с нами, чего ты испугался? Я подписался за всех, кроме этого человека.