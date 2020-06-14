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Вспышка коронавируса под Воложином: «скорые» ездят каждый день

  • 14.06.2020, 13:54
  • 1,807
Вспышка коронавируса под Воложином: «скорые» ездят каждый день

Никто не отслеживает контакты заболевших.

Вспышка коронавируса в деревне под Воложином. Скорые ездят каждый день, несколько человек госпитализированы, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«В деревне Дубина Воложинского района - вспышка короновируса, - пишет читатель. - Каждый день ездят скорые, проверяют состояние зараженных, которые находятся на самоизоляции. Несколько жителей госпитализированы.

Очень смущает тот факт, что никто не отслеживает контакты. Люди, чьи родственники лежат в больнице с подтвержденным диагнозом Covid-19, спокойно ходят на работу».


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