Вспышка коронавируса под Воложином: «скорые» ездят каждый день
- 14.06.2020, 13:54
- 1,807
Никто не отслеживает контакты заболевших.
Вспышка коронавируса в деревне под Воложином. Скорые ездят каждый день, несколько человек госпитализированы, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«В деревне Дубина Воложинского района - вспышка короновируса, - пишет читатель. - Каждый день ездят скорые, проверяют состояние зараженных, которые находятся на самоизоляции. Несколько жителей госпитализированы.
Очень смущает тот факт, что никто не отслеживает контакты. Люди, чьи родственники лежат в больнице с подтвержденным диагнозом Covid-19, спокойно ходят на работу».