Кандидат физико-математических наук наук из Борисова: Вместе мы создадим новую страну 2 14.06.2020, 14:08

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За нее уже не придется стыдиться, как за «Сашу 3%».

Кандидат физико-математических наук из Борисова Игорь Говорушко обратился в "Фейсбуке" к "Саше 3%":

- Я считаю себя частью цивилизованного мира, за которым вы демонстративно отказываетесь вести нашу страну, о европейцах я говорю "мы". Что же мне думать о руководителе, по чьей милости Беларусь не входит в Совет Европы, единственная в Европе практикует смертную казнь и вполне заслуженно в свое время была названа последней диктатурой Европы? Из-за вас мне приходится стыдиться своей страны.

Из-за вашей политики страна не развивается. Многие объясняют такую политику вашим невежеством, но я понимаю, что причин в другом ─ ведь к людям, вкалывающим за копейки на никому не нужных госпредприятиях, легче относиться как к рабам, не так ли?

Доказать, что страна не ориентирована на развитие, очень легко ─ по официальной статистике, сфера образования является одной из самых низкооплачиваемых в стране, а если бы страна ориентировалась на развитие, эта сфера была бы одной из самых высокооплачиваемых.

Кроме того, от учителей требуют чего угодно, только не учить детей (ведь оценки можно просто нарисовать, как протоколы избирательных комиссий). В частности, от них требуют "обслуживать идеологию", а что эта идеология утверждает, вполне понятно ─ что один небезызвестный персонаж свят, безгрешен и должен сидеть на троне пожизненно.

Возможно, вы потому так относитесь к сфере образования, что не можете смотреть на образованных людей без чувства неполноценности. Я прав, Александр Григорьевич?

В вузах то же самое. Когда я работал в вузе, я однажды стал свидетелем того, как пожилую опытную преподавательницу заставили писать объяснительную, потому что она (!) поставила на экзамене много неудовлетворительных оценок. О чем это свидетельствует? О том, что знания не нужны, нужны формальные показатели. И эта совковая бюрократическая мертвечина пропитала все в государстве. Из-за вас, Александр Григорьевич.

Моя профессия не делает меня уважаемым членом общества. Поэтому я всегда знал, что, если не уйду из профессии, у меня почти наверняка никогда не будет семьи (ведь я не смогу обеспечить ее на должном уровне).

Ваше руководство привело к тому, что в стране ложь считается нормой, причем это касается не только фальсификаций выборов и лживых государственных СМИ, а всех сфер жизни.

Я не хочу жить в стране, где обман ─ это нечто нормальное.

Я не хочу жить в стране, из которой людям приходится уезжать на заработки, чтобы прокормить свою семью.

Я не хочу жить в стране, где кладовщику предлагают зарплату в два раза большую, чем кандидату наук.

Я не хочу жить в стране, где власть держится на лжи, запугивании и грубой силе (в последнее время больше на запугивании и грубой силе, так как ложь уже почти для всех очевидна).

Я не хочу жить в стране, где бесследно исчезают оппозиционные политики.

Я хочу жить в стране, где уважаются права человека; где мои права есть у меня не потому, что их милостиво дал мне какой-то большой начальник, а потому, что их никто не смеет у меня отобрать.

Я хочу жить в стране, где ни один работающий человек не живет бедно.

Я хочу жить в стране, которая стремительно развивается, а не топчется на месте.

Я хочу жить в стране, где слово "Европа" не означает что-то внешнее.

Я хочу видеть смысл в своей работе, а не работать "для галочки".

Я хочу видеть Беларусь под бело-красно-белым флагом, а не под советским атавизмом, как сейчас.

Я хочу жить в стране, которой мне не придется стыдиться.

Конечно, этот текст не для вас, Александр Григорьевич. Вас уже ничто не исправит. Этот текст для белорусов, которые чувствуют примерно то же, что и я, и должны понять, что имеют право высказываться четко и публично.

Не бойтесь. Вместе мы создадим новую страну.