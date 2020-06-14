ВВС: Очереди на пикетах альтернативных кандидатов очень болезненны для Лукашенко 1 14.06.2020, 14:29

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Фото: «Белсат»

Ведущее британское издание написало о политической ситуации в Беларуси.

Виктор Бабарико, 20 лет возглавлявший Белгазпромбанк, решил баллотироваться на пост президента Беларуси, после чего в банк пришли с обыском. Лукашенко назвал возможного соперника негодяем и сообщил о задержании около 15 менеджеров российского банка и связанных с ним структур, пишет ВВС.

Белорусский банк Газпрома в Минске обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

"Газпром" заявил о совершении незаконных действий в отношении банка.

"Работали по этому банку и по ним(руководителям - Би-би-си) с 2016 года. Обнаружили вывод денег, зарубежные счета, зарубежную собственность их. На Кипре. В Латвии счета, в Лондоне, - рассказал в пятницу Лукашенко. - Но иностранцы информацию нам (с 2016 года мы просили) предоставили только в декабре прошлого года. Правоохранительные органы активизировали эти действия".

О том, что Виктор Бабарико, возможный соперник Лукашенко на назначенных на 9 августа президентских выборах, заработал деньги "мошенническим образом", глава государства заявил 4 июня, попутно раздав нелестные характеристики еще нескольким популярным, по оценкам аналитиков, претендентам.

"Страну они не получат!" - заявил Лукашенко.

Как развивались события?

10 июня президент поручил органам власти и Комитету госконтроля "прошерстить этих пузатых буржуев". На следующий день в головном офисе Белгазпромбанка и нескольких компаний, которые власти связывают с Виктором Бабарико, прошли обыски.

Фото: Getty Images

Департамент финансовых расследований Госконтроля возбудил уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем, - также в особо крупном размере.

Было сообщено, что подозреваемыми по уголовному делу проходят представители коммерческих структур, бывшие и действующие работники банковской системы. Сам Виктор Бабарико фигурантом дела не является, сообщал Госконтроль 11 июня.

К вечеру 12 июня глава Госконтроля Иван Тертель заявил, что департамент финансовых расследований располагает убедительными доказательствами причастности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико к противоправной деятельности.

Что будет с банком?

Белгазпромбанк по размеру активов и капитала на начало этого года располагался на третьем месте - после Беларусбанка и Белагропромбанка. По прибыли за 2019 год - на четвертом месте среди банков в Беларуси.

Банк кредитует ведущие предприятия различных отраслей экономики, а также предприятия среднего и малого бизнеса.

В день обыска, 11 июня, Белгазпромбанк заявил, что следственные действия, проходящие в банке, не повлияют на его финансовую устойчивость и исполнение им обязательств по обслуживанию клиентов.

Банк отключил от обслуживания созданный сыном Бабарико сервис "МолаМола", где собирались пожертвования на помощь медикам в период пандемии, поддержку семей репрессированных за участие в уличных акциях, а также на культурные и музыкальные проекты.

Фото: TASS

По размеру активов и капитала Белгазпромбанк располагается на третьем месте в стране

Акционеры Белгазпромбанка - российские Газпром и Газпромбанк - заявили о полной поддержке белорусской "дочки" и готовности в координации с Национальным банком Республики Беларусь способствовать разрешению сложившейся ситуации.

Национальный банк по белорусским законам может ввести для управления банком свою администрацию. Но введение внешнего государственного управления происходит в случае, если у банка возникают крупные финансовые проблемы - например, он оказывается в состоянии или на грани банкротства, объясняет Вадим Иосуб, старший аналитик компании "Альпари Евразия".

"Ситуаций, чтобы забрали активы у здорового, крупного банка просто не бывает. Это был бы совершенный правовой беспредел даже в условиях Беларуси, - говорит эксперт. - К тому же владельцами банка являются гиганты - российский Газпром и российский Газпромбанк, банк принадлежит им на 99% . Я с трудом себе представляю, чтобы белорусские власти решили, что называется, по беспределу забрать активы у таких игроков".

"Осуществлены незаконные действия"

Минск может только рекомендовать, но не может назначить председателя совета директоров акционерного общества без согласия акционеров. (Белорусскому Госкомимуществу принадлежит 0,097% акций Белгазпромбанка), отмечает аналитик.

Но к вечеру пятницы такое руководство было назначено в банк белорусской стороной.

"Осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк", - говорится в распространенном в связи с этим заявлении российского "Газпрома". - Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь".

В российской компании отметили, что действия белорусских властей нарушают договор о Евразийском экономическом союзе, непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков.

"А интерес акционеров на самом деле очень простой - они не хотят, чтобы их предприятия лишали денег. Они хотят, чтобы их предприятия зарабатывали для них деньги. Судя по всему, за предыдущие 20 лет никаких претензий к банку, к его руководству не было. Это был один из самых прибыльных банков в Беларуси и, я думаю, акционеры были очень довольны теми деньгами, которые для них зарабатывал Белгазпромбанк", - замечает Вадим Иосуб.

Заявления Лукашенко о руководстве и менеджерах Белгазпромбанка, по словам аналитика, больше похожи на фантазии и на данный момент не подтверждены ничем.

"Пока это сплошная политическая риторика", - уверен финансовый аналитик Вадим Иосуб.

Что будет с задержанными сотрудниками и Виктором Бабарико?

По словам Лукашенко, по "делу Белгазпромбанка" задержано около 15 человек.

Фото: Reuters

По словам Виктора Бабарико, прямого компромата на него у властей Беларуси нет

В штабе по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико к вечеру четверга могли подтвердить задержание двоих - они входили в инициативные группы по сбору подписей - и тревожились о судьбе сотрудников банка, увезенных после обыска в Комитет госконтроля и до позднего вечера не отвечавших на звонки.

Госконтроль в пятницу сообщил, что во время обыска в Белгазпромбанке конфисковано 4 млн долларов, ценные бумаги, задержаны заместители руководителя банка, топ-менеджеры, руководители частных структур.

"Прямого компромата на меня нет, - заявил в ходе онлайн-трансляции из своего штаба Виктор Бабарико. - Начались обыски у людей, тесно со мной связанных. Эта история идет к компании "ПриватЛизинг", и она касается только банковской деятельности".

"То, что сейчас происходит, - это давление на меня, формирование комплекса вины за людей, которые поверили и пошли", - сказал предприниматель, объяснив, что уголовные дела возбуждены против некоторых из числа его бывших сотрудников.

Что такое "ПриватЛизинг"?

Компания "ПриватЛизинг" - давний клиент Белгазпромбанка. В ее структуру входят два бывших сотрудника Белгазпромбанка. Компания совместно с Белгазпромбанком реализовывала проект "Рассрочка DELAY".

По данным Ассоциации лизингодателей, в 2019 году "ПриватЛизинг" входил в пятерку крупнейших лизинговых компаний в Беларуси.

С 2014 года "ПриватЛизинг" активно сотрудничает с благотворительным фондом "Шанс", который всегда ассоциировался с семьей Виктора Бабарико.

Фонд оказывает финансовую помощь лечению тяжелобольных детей. Недавно компания пожертвовала миллион белорусских рублей (более 400 тысяч долларов) минздраву на борьбу с коронавирусом.

В стриме из штаба в пятницу вечером Бабарико попытался избавить от претензий следствия задержанных коллег, которым вменяется владение значительными суммами денег.

"Если деньги, о которых упоминал Лукашенко (350 тыс. евро и 200 тыс. долларов), найдены у моих друзей, то я официально заявляю: это мои деньги. Снимайте эти обвинения, это деньги мои, я собираюсь и собирался показать их в своей декларации", - заявил Бабарико в прямом интернет-эфире.

Фото: Reuters

Зарегистрированный ЦИК кандидат в президенты обязан подать декларацию о доходах, регистрация кандидатов согласно графику должна пройти в июле.

По словам Бабарико, все его доходы задекларированы в ежегодных отчетах и с них уплачены налоги. Хотя, официально ему пока не предъявлено никаких обвинений, предприниматель выразил беспокойство, что задержания продолжатся.

"И субъектом буду я", - сказал Бабарико.

Александр Лукашенко уверен, что Бабарико решил участвовать в выборах, чтобы скрыться от ответственности: "Чего полез - потому что понял, что к нему придут и наденут наручники. А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести. Вот почему он пошел туда. Но это ему не поможет".

Криминал и никакой политики?

По словам экспертов, Виктор Бабарико уже стал звездой этих выборов.

"Поначалу казалась, что он абсолютный новичок в политике, не очень хорошо говорит, у него нет поддержки среди традиционной оппозиции, активистов. А он собрал за несколько дней через интернет большую инициативную группу, более 9 000 человек, и темп сбора подписей [за выдвижение кандидатом в президенты] невиданный для альтернативного кандидата", - отмечает аналитик Александр Класковский.

Фото: TASS

По словам аналитиков, низкий предвыборный рейтинг нервирует Александра Лукашенко

Виктор Бабарико собрал уже втрое больше, чем необходимые по закону 100 тыс. подписей граждан за выдвижение кандидатом в президенты Беларуси.

Интернет-опросы, запущенные было независимыми СМИ, показали, что Бабарико поддерживают более 40% участников; действующий президент при этом получил от язвительных пользователей прозвище "Саша 3%" - в соответствии с долей готовых голосовать за него интернет-участников.

Негосударственной прессе власти тут же настоятельно "рекомендовали" такие опросы убрать, напомнив, что еще в 2012 году в Кодекс об административных правонарушениях была внесена статья "Незаконное проведение опросов общественного мнения".

Крупнейший в Беларуси портал TUT.BY на своих страницах в соцсетях заменил в опроснике фамилии претендентов на президентское кресло узнаваемыми кличками - и все равно "драник" (Виктор Бабарико как-то поделился собственным рецептом драников) разгромно превзошел "трактор" (Александр Лукашенко как-то сказал, что в поле коронавирус не летает и "трактор всех вылечит").

Хотя данные официальных опросов не озвучиваются, а независимая социология из Беларуси изгнана, низкий рейтинг, очевидно, нервирует Александра Лукашенко, полагают эксперты.

Нервируют выстраивающиеся в столице и белорусских городах многолюдные очереди желающих подписаться за альтернативных Лукашенко претендентов в президенты, высказываемое людьми недовольство 26-летним правлением Лукашенко.

Тройку лидеров этой альтернативы, судя по последним событиям, власти решили вывести из президентской гонки задолго до дня выборов, назначенных на 9 августа.

Сергей Тихановский, обвиненный в организации незаконных массовых мероприятий, привлечен к уголовной ответственности; задержаниям, административным арестам, штрафам и уголовному преследованию подверглись его сторонники и активисты группы по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, жены Сергея (Светлана зарегистрировалась в ЦИК вместо мужа, который за свои стримы оказался под арестом).

Электоральная база Лукашенко размывается, поддержка улетучивается, и это для него очень болезненно, полагает аналитик Александр Класковский.