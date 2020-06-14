Молодая минчанка на пикете: Ну как можно нести такие бредни по телевизору! 2 14.06.2020, 14:18

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ФОТО: «НАША НІВА»

Заявления «Саши 3%» пробили дно.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

Молодая минчанка рассказала, почему пришла на пикет:

- Хочется свободы слова, как в ВКЛ, где наши предки создали первую в Европе Конституцию. Хочется соблюдения прав человека, чтобы люди смело ступали по своей земле, а не шептались на кухне, что и у стен есть уши. Реформы нужны везде, во всех сферах нашей жизни, из-за Лукашенко у нас регресс во всем, люди ищут своей доли на чужбине - а так быть не должно.

Ситуация с коронавируом пробила дно. Ну как можно нести такие бредни по телевизору, как это делает Лукашенко! Моя мама лежит в больнице с «ковидом», ей долго отказывались делать тест. Я хочу, чтобы эта система поменялась.