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«Пенсионер о Саше 3%: Этого человека надо срочно лечить»

  • 14.06.2020, 14:37
«Пенсионер о Саше 3%: Этого человека надо срочно лечить»

Пожилой минчанин эмоционально высказался о Лукашенко.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

Пенсионер из Минска пришёл в воскресенье на пикет и эмоционально высказался:

- То, что Лукашенко хочет идти на выборы - это маразм, клиника. Этого человека надо срочно лечить. Допустить шестого срока мы не имеем право. 3% - это даже слишком много для этого Шурика.


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