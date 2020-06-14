«Пенсионер о Саше 3%: Этого человека надо срочно лечить» 14.06.2020, 14:37

Пожилой минчанин эмоционально высказался о Лукашенко.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

Пенсионер из Минска пришёл в воскресенье на пикет и эмоционально высказался:

- То, что Лукашенко хочет идти на выборы - это маразм, клиника. Этого человека надо срочно лечить. Допустить шестого срока мы не имеем право. 3% - это даже слишком много для этого Шурика.