Вадим Иосуб: В отношении Белгазпромбанка совершен правовой беспредел 19 14.06.2020, 14:58

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фото: belsat.eu

Это переходит черту даже в условиях Беларуси.

Ситуацию вокруг Белгазпромбанка для ВВС прокомментировал старший аналитик компании "Альпари Евразия, экономист Вадим Иосуб.

Национальный банк по белорусским законам может ввести для управления банком свою администрацию. Но введение внешнего государственного управления происходит в случае, если у банка возникают крупные финансовые проблемы - например, он оказывается в состоянии или на грани банкротства, объясняет Вадим Иосуб.

"Ситуаций, чтобы забрали активы у здорового, крупного банка просто не бывает. Это был бы совершенный правовой беспредел даже в условиях Беларуси, - говорит эксперт. - К тому же владельцами банка являются гиганты - российский Газпром и российский Газпромбанк, банк принадлежит им на 99% . Я с трудом себе представляю, чтобы белорусские власти решили, что называется, по беспределу забрать активы у таких игроков".

Минск может только рекомендовать, но не может назначить председателя совета директоров акционерного общества без согласия акционеров. (Белорусскому Госкомимуществу принадлежит 0,097% акций Белгазпромбанка), отмечает аналитик.

Но к вечеру пятницы такое руководство было назначено в банк белорусской стороной.

"Осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО "Белгазпромбанк", - говорится в распространенном в связи с этим заявлении российского "Газпрома". - Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь".

В российской компании отметили, что действия белорусских властей нарушают договор о Евразийском экономическом союзе, непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков.

"А интерес акционеров на самом деле очень простой - они не хотят, чтобы их предприятия лишали денег. Они хотят, чтобы их предприятия зарабатывали для них деньги. Судя по всему, за предыдущие 20 лет никаких претензий к банку, к его руководству не было. Это был один из самых прибыльных банков в Беларуси и, я думаю, акционеры были очень довольны теми деньгами, которые для них зарабатывал Белгазпромбанк", - замечает Вадим Иосуб.

Заявления Лукашенко о руководстве и менеджерах Белгазпромбанка, по словам аналитика, больше похожи на фантазии и на данный момент не подтверждены ничем.

"Пока это сплошная политическая риторика", - уверен финансовый аналитик Вадим Иосуб.