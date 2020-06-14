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Ученые выяснили, почему люди влюбляются

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  • 14.06.2020, 15:15
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Ученые выяснили, почему люди влюбляются

Антропологи выделили три составляющих этого процесса.

Ученые рассказали, почему люди влюбляются и как возникает чувство, ради которого мужчины и женщины готовы совершать настоящие подвиги. Оказывается, здесь важна не только психологическая, но и физиологическая составляющая, пишет lenta.ua.

По словам антрополога Хелен Фишер, любовь невероятно сложна. Она делится на три чувства: вожделение, влечение и привязанность. Каждое из них сопровождается определенным физиологическим процессом, и имеет собственную комбинацию регулирующих гормонов. Возникновение ощущения влечения сопровождается выработкой норадреналина и дофамина.

Данное чувство можно сравнить с одержимостью, во время которой в головном мозге активируются определенные центры. Эти гормоны могут снижать аппетит, а также вызывать головокружение и эйфорию. Данная реакция нередко сопровождается бессонницей и большим волнением. Помимо этого, ученые доказали, на то, чтобы влюбиться бывает достаточно лишь 1/5 секунды. Более того, это чувство меняет взгляды человека, а еще нередко выступает в качестве обезболивающего.

Влюбленность возникает при условии, что одновременно в головном мозге начинают работать 12 зон. Данная активность позволяет выпустить химические вещества, которые вызывают эйфорию. При этом любовь может отключить некоторые участки, что делает человека глупым и провоцирует на сомнительные действия. Это происходит, поскольку области мозга, отвечающие за критическое мышление и рационально поведение, полностью отключаются при сильном сексуальном возбуждении.

При этом любовь - это не только романтика. Привязанность связана не с влечением или желанием, она зависит от заботы любимого человека и комфорта, который достигается рядом с ним.


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