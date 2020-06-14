В Могилеве появился новый очаг коронавируса 2 14.06.2020, 15:22

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Заражен детский сад №87.

Новый очаг коронавируса в Могилеве – в дестком саду №87. Заражение обнаружено у четырехлетней девочки, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Могилев, детский сад №87, - сообщает жительница города. - 12 июня подтвердился коронавирус у четырехлетней девочки. Воспитатели сообщили об этом по телефону родителям детей из группы.

Никаких мер не принято. В детской поликлинике ничего об этой ситуации не знают, в санстанции - тоже. Мазки никто не берет.

У некоторых детей из группы насморк, кашель, температура. Двое суток уже гробовая тишина, наши дети никому не интересны!"

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