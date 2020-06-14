Под Москвой освятили главный военный храм РФ с фуражкой Гитлера 21 14.06.2020, 15:27

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Фото: TASS

Храм освятил патриарх Кирилл.

В Подмосковье в воскресенье освятили главный православный храм Министерства обороны России. Храм первоначально планировалось открыть к 9 мая, но дату открытия перенесли из-за коронавирусной инфекции, сообщает svoboda.org.

Храм освятил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он заявил, что лично будет его настоятелем. После освящения в храме прошла первая литургия. На ней присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий и бывший министр культуры, ныне советник президента Владимир Мединский. Сам Владимир Путин не приехал.

"Новая газета" пишет, что церемония проходила в спешном порядке: "Сам чин освящения занял менее часа, часы не читались, а литургия совершается с сокращениями". На видео и фото из храма видно, что участники церемонии были без масок и не соблюдали так называемую социальную дистанцию. Патриарх прочёл специальную молитву об избавлении от коронавируса ("от губительного поветрия") и помолился о защитниках Отечества.

Храм Воскресения Христова сооружён, как утверждается, главным образом на пожертвования. Согласно данным фонда "Воскресение", который собирал деньги, на храм пожертвовали более 3 млрд рублей. Вклад в сооружение храма внесли также власти Москвы и Подмосковья. Министерство обороны также оплатило ряд работ, связанных с сооружением храма.

В новом храме не будет мозаик с изображением Владимира Путина и других руководителей России, а также советского диктатора Иосифа Сталина. "МБХ медиа" сообщало, что такие мозаики были сооружены, однако после появления фотографий с ними началась дискуссия об их уместности. Сами представители РПЦ не сошлись во мнениях. В результате мозаику, названную "Бескровное воссоединение Крыма", изменили, убрав изображения Путина и других руководителей, а затем изменили и мозаику, изображающую Парад Победы 1945 года, убрав портрет Сталина.

Новый храм – один из крупнейших православных храмов мира. Кроме храма, на территории комплекса откроют музей-галерею "Дорога памяти" длиной 1418 шагов, где размещены фотографии и данные более 33 миллионов участников войны.

Президент Владимир Путин подарил храму икону. Министерство обороны направило в храм иконы, как говорится в сообщении ведомства, покровителей родов войск. "В их числе лики небесного покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск святого пророка Божия Илии, святого апостола Андрея Первозванного – небесного покровителя Военно-Морского Флота, святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя Сухопутных войск святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, иконы Архистратига Божиего Михаила – небесного покровителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, иконы преподобного Иосифа Волоцкого – небесного покровителя войск материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации", – сказано в сообщении.

Заместитель министра обороны Тимур Иванов, в свою очередь, заявил, что в храмовом комплексе находятся "настоящие реликвии", "вплоть до костюма Гитлера, который сохранился до сих пор, там есть фуражка Гитлера". Реликвиями как правило называют объекты почитания. В Минобороны изданию Znak.com заявили, что слова Иванова "вырвали из контекста", он говорил об "уникальных экспонатах", а не о реликвиях в церковном смысле.