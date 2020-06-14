закрыть
14 июня 2020, воскресенье, 17:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко - просто старый больной человек, который испугался»

9
  • 14.06.2020, 15:29
  • 7,723
«Лукашенко - просто старый больной человек, который испугался»
Фото: «Наша Ніва»

Белорус на пикете посоветовал «Саше 3%» бежать из страны и упасть в ноги своему хозяину.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

Минчанин на пикете высказал мнение, как может поступить Лукашенко в сложившейся ситуации:

- Лукашенко - просто старый больной человек, который испугался. Его можно понять - что еще делать с 3% поддержки? У него есть один вариант - сбежать в Москву и упасть в ноги Путину.


популярное за неделю

Мнение

Первый шаг нужно сделать тебе
Первый шаг нужно сделать тебе Михаил Колтович
Свободу героям!
Свободу героям! «Европейская Беларусь»
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко
Даже 80-летние бабушки клянут Лукашенко Анжелика Калатозишвили
Героям слава!
Героям слава! Ирина Халип