«Лукашенко - просто старый больной человек, который испугался» 9 14.06.2020, 15:29

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Фото: «Наша Ніва»

Белорус на пикете посоветовал «Саше 3%» бежать из страны и упасть в ноги своему хозяину.

Сегодня, 14 июня, во многих городах Беларуси проходят пикеты по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

В Минске подписи за кандидатов протеста можно поставить возле входа на Комаровский рынок (улица В. Хоружей).

Минчанин на пикете высказал мнение, как может поступить Лукашенко в сложившейся ситуации:

- Лукашенко - просто старый больной человек, который испугался. Его можно понять - что еще делать с 3% поддержки? У него есть один вариант - сбежать в Москву и упасть в ноги Путину.