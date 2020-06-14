Американские эксперты рекомендуют НАТО усилить восточный фланг и инвестировать в Украину и Грузию 3 14.06.2020, 15:44

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Специалисты называют Черное море одним из приоритетов Альянса.

НАТО требует согласованного подхода, чтобы защитить свой восточный фланг от российской агрессии, и приоритетом в этом должен быть регион Черного моря.

Об этом говорится в статье военных экспертов США, обнародованном на сайте War on the Rocks, сообщает "Голос Америки".

"То, что происходит в Украине, не обязательно касается только Украины", - пишут в статье американский генерал (в отставке), бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес; бывший военный атташе США в Польше Рэй Войчик; а также Януш Богайски, эксперт Центра анализа европейской политики США, и Картен Шмидль, главный координатор программ по трансатлантической обороне и безопасности в аналитическом центре CEPA.

"Российская агрессия в Украине угрожает безопасности союзников НАТО", - отмечают авторы статьи.

План действий по членству в НАТО для Украины и Грузии должен быть более решительным, считают эксперты и добавляют, что Украина должна придерживаться западных процедур в сфере закупок, а с Грузией нужно усилить оборонное сотрудничество.

"НАТО должно поддерживать партнеров в регионе Черного моря - Украину и Грузию, увеличивая инвестиции в их экономическое развитие", - говорится в статье.

Эксперты предупреждают, после того как США выведут вскоре свои войска из Германии, НАТО потребуется более слаженная стратегия, чтобы защитить свои восточные границы и противостоять попыткам России расширить военное присутствие в Европе.

Авторы статьи рекомендуют Альянсу ряд практических шагов, чтобы усилить свои возможности вдоль восточной границы НАТО.

В первую очередь, говорится в документе, НАТО должен признать стратегическую важность и "поднять приоритетность" региона Черного моря, реформировать многослойные программы "Forward Presence" в Балтийском и Черноморском регионах.

Специалисты обращают внимание, что в настоящее время НАТО считает приоритетом регион Балтийского моря как наиболее уязвимый для российской агрессии. Тогда как в черноморской стратегии Альянса остаются значительные пробелы, которыми Москва потенциально может воспользоваться, пишут авторы статьи.