Пробуждаются и небольшие городки: в Шарковщине собирали подписи за альтернативных кандидатов 2 14.06.2020, 15:50

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Фото: «Белсат»

В райцентре с населением 6 330 человек образовались очереди за свободой.

Первый в нынешнюю кампанию предвыборный пикет в небольшом райцентре Щарковщина состоялся в пятницу 12 июня – собирали подписи в поддержку Светланы Тихановской. Второй пикет – 14 июня за выдвижение в кандидаты Виктора Бабарико, пишет сайт телеканала «Белсат».

Фото: «Белсат»

Пятничный пикет начался в 19 часов, когда жители городка уже ждали гостей. Раньше некоторые жители Шарковщины ездили даже в Глубокое, чтобы поддержать Тихановскую. Они и пригласили членов ее инициативной группы к себе в городской поселок.

Фото: «Белсат»

Среди пришедших поставить свою подпись были и ветераны демократического движения Ада Райчонок и Владислав Лесковский. Ада приехала с сыном почти за два десятка километров, чтобы исполнить гражданский долг:

Фото: «Белсат»

Подписей можно было бы собрать и гораздо больше, но Центризбирком не зарегистрировал ряд лиц в качестве членов инициативной группы Светланы Тихановской. Поэтому подписи в Шарковщине, Глубоком, Докшицах, и Браславе помогала собирать инициативная группа «Страны для жизни» из Постав.