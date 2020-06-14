Китай сообщил о новой вспышке коронавируса 4 14.06.2020, 15:59

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Многие заболевания связаны со вспышкой на оптовом рынке продовольствия в Пекине.

Китай сообщил о высоком ежедневном количестве новых случаев инфицирования коронавирусом за последние два месяца.

Как сообщает "Радио Свобода", китайская Национальная комиссия здравоохранения зарегистрировала 57 новых случаев COVID-19, 36 из них связаны со вспышкой на оптовом рынке продовольствия в Пекине. Рынок был закрыт 13 июня, а в 11 соседних жилых кварталах введен жесткий карантин. Это первые новые подтвержденные случаи в столице Китая за более чем 50 дней. Отмечается, что Китай не учитывает в общей статистике случаи бессимптомного течения болезни.